“Olha que coisa mais fofa”: Bruna Biancardi mostra primeiros presentes para o bebê

Esperando o segundo filho do jogador Neymar, a modelo Bruna Biancardi compartilhou com seus seguidores os primeiros presentes que o bebê, ainda nos primeiros meses de gestação, já começou a receber de amigos mais íntimos.

Presentes recebidos por Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Os presentes vieram também da irmã do jogador, Rafaella Santos, e deixaram Brunas encantadas. “De cores neutras, porque ainda não sabemos o sexo, mas olha isso gente! Que coisa fofa. A tia Rafa também mandou duas opções, de menino e menina”, disse.

Presentes recebidos por Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

“Esses são os primeiros presentes do baby. Tem roupinha, toquinha, calça, sapatinho”, disse. Além das roupinhas nas cores azul e rosa e neutra, Bruna ganhou também uma caixa com chocolates, Nutella, fotos dela em diversas ocasiões com amigos e uma caneca onde aparece ao lado do atacante Neymar. “Vocês arrasaram, meninas, são umas fofas”, disse.

CASAMENTO?

Os seguidores de Bruna ficaram agitados nesta quinta-feira com uma foto compartilhada pela modelo onde ela mostra um vestido claro enfeitado com pedras que seria para duas ocasiões especiais, sem especificar quais são.

A falta de mais informações fez com que seus seguidores especulassem se ela não estaria se preparando para casar com o jogador brasileiro. “É impressão minha ou a Bruna Biancardi tá escolhendo tecido pra vestido de casamento?”, disse um dos seguidores, fazendo com que muitos internautas compartilhassem a suspeita de que um matrimônio pode acontecer antes da criança nascer.