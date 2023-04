‘O Harry sabe disso’? Após Daniel Radcliffe, atriz de Harry Potter anuncia gravidez

Daniel Radcliffe e Rupert Grint não são os únicos membros do elenco de ‘Harry Potter’ que se tornaram pais recentemente! Na tarde desta sexta-feira, 28 de abril, a atriz Bonnie Wright, famosa por interpretar a bruxinha Gina Weasley nos filmes da saga, anunciou que está esperando seu primeiro filho com o marido, Andrew.

Bonnie exibiu orgulhosa o barrigão em uma série de fotos publicadas no seu Instagram e acompanhadas pela legenda:

“Vamos ter um bebê! Estou tão feliz por compartilhar essa linda terra com ele ou ela! Que jornada incrível e selvagem é a gravidez, transformando tudo para abrir espaço para uma nova vida. Eu e Andrew mal podemos esperar para conhecer nosso bebê este ano e nos tornarmos pais! Parece que ele ou ela veio dizer oi através do pequeno arco-íris ao redor da minha barriga”.

Juntos desde 2020, Bonnie e Andrew oficializaram a união em março de 2022 em uma cerimônia que também foi focada em celebrar o amor, a família e a sustentabilidade.

Os fãs não perderam tempo!

Pouco tempo após o anúncio feito por Bonnie, diversos fãs da atriz e da saga Harry Potter comentaram na publicação desejando os parabéns para o casal.

No entanto, alguns fizeram questão de lembrar sobre o personagem interpretado pela atriz na saga, par romântico do protagonista: “O Harry sabe sobre isso?”, questionou um seguidor ao que, rapidamente outro respondeu: “Provavelmente não! Ele está ocupado cuidando do próprio filho”.

O comentário veio após o anúncio recente de que Daniel Radcliffe, intérprete do bruxinho, estava a espera de seu primeiro filho com sua namorada, Erin Darke.

Leia também: Da magia ao altar: a vida dos atores de Harry Potter mudou completamente e dois já são pais!

Ao que tudo indica, a gravidez, que foi revelada em março deste ano, já estava na reta final, uma vez que o ator foi flagrado passeando pelas ruas de Nova York com um carrinho de bebê.