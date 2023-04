‘Não tem clima’: Crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares vira novela mexicana

Patrícia Poeta deve seguir em Manoel Soares no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

A novela mexicana envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares deve chegar ao fim em breve, já que o Encontro deve passar por uma reformulação nos próximos meses.

Segundo Isabele Benito, do Fofocalizando, exibido pelo SBT, a direção do programa decidiu que não tem mais como manter os dois no comando da atração, já que o clima está ficando insustentável: “Não tem mais clima, depois de tantos momentos de reviravolta, depois de primeiras chances, em que os dois deveriam abafar o caso, a situação piorou”, disse ela.

Durante o programa do SBT, a colunista deixou claro que Manoel Soares vai deixar o Encontro com Patrícia Poeta em breve e lembrou que o nome do famoso “nunca esteve” lá. No entanto, tudo será feito com muito cuidado, já que não há uma data definida: “Estão definindo de que forma vai ser feita, a data e o prazo. E eu já apostaria em uma data e em um prazo.

Ao comentar sobre vitória de Amanda no BBB 23, Patrícia Poeta deixa Manoel Soares deslocado (Reprodução/Globo)

Isabele Benito, do Fofocalizando, contou ainda que os bastidores do Encontro seguem fervendo e que, desde fevereiro deste ano, já era esperado entre a produção do programa que os atritos entre a dupla iriam transparecer para fora das telas.

“As caras e bocas do Manoel Soares não mentem. Os bastidores foram revelados e a Patrícia se limitou a não falar e quando falou, também foi mais uma vez alvo de polêmica. Então a decisão da direção é de que não há mais clima”, afirmou a colunista do SBT.

As críticas seguem diariamente nas redes sociais

A sintonia entre Patrícia Poeta e Manoel Soares melhorou um pouco, mas para muitos que acompanham o Encontro tudo não passa de um momento raro entre os famosos. Nesta quinta-feira (27), pelo Twitter, um anônimo destacou que a atração segue sendo uma das “piores” da manhã e que Patrícia Poeta não tem carisma para comandar ao lado de outras pessoas.

Patrícia Poeta surge mais animada, mas fãs do Encontro criticam novo quadro (Reprodução/Globo)

Sem esquecer dos tropeços da apresentadora do matinal, um perfil disse que Patrícia se esforça para interagir com Manoel Soares, mas que ao invés de falar sobre a vida de outros famosos, deveria usar o espaço de Tati Machado para explicar o conflito nos bastidores da Globo.

“Ué, estão fazendo fofoca no programa. Falar dos outros pode, mas usar esse espaço para esclarecer as polêmicas com o Manoel Soares não?”, escreveu um fã do programa.

