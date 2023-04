MP denuncia suspeito por vazar fotos de Marília Mendonça e pede apuração sobre caso Gabriel Diniz

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o rapaz de 22 anos, que foi preso suspeito pelo vazamento de imagens da autópsia da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021. Além disso, o Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber) pediu que o jovem seja investigado pela divulgação de fotos do corpo do cantor Gabriel Diniz, que também morreu na queda de um avião, em maio de 2019.

O vazamento das imagens da sertaneja ocorreu no último dia 13, quando a assessoria da artista fez um apelo para que as imagens não sejam compartilhadas nas redes sociais. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo.”

Conforme o site UOL, a denúncia do MPDFT apontou que a divulgação das imagens da cantora “não só gerou enorme comoção social, como também insuflou a curiosidade mórbida de diversos usuários, o que fez aumentar o alcance das publicações para milhares de pessoas.”

O rapaz apontado como responsável pelo vazamento das fotos foi preso no último dia 17, em Santa Maria, no Distrito Federal. Uma investigação foi instaurada após a repercussão do caso e os agentes chegaram até o suspeito, que usava o Twitter para compartilhar as imagens de artistas falecidos forma clandestina.

Assim, o suspeito foi “acusado de vilipêndio de cadáver, divulgação do nazismo, racismo e xenofobia por ter veiculado, entre junho de 2022 e de abril de 2023, mediante publicação em rede social, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos com utilização da cruz suástica”. Ele também é acusado de ter induzido e incitado discriminação e preconceito de raça e etnia contra nordestinos, conforme o documento.

O MPDFT também pediu na denúncia que o suspeito seja investigado pelo vazamento de imagens do corpo do cantor Gabriel Diniz. O dono do hit “Jenifer” também foi vítima de acidente aéreo e teve fotos de sua autópsia divulgadas na internet.

Rapaz é suspeito por vazar fotos do corpo do cantor Gabriel Diniz, que também morreu em acidente aéreo

O rapaz segue preso. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto. A assessoria da cantora Marília Mendonça ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Além dela, também foram vítimas o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto e o copiloto do avião.

Segundo conclusões do laudo da perícia, os óbitos aconteceram apenas depois que todos já estavam no chão, por conta do impacto com o solo. A artista sofreu um politraumatismo.

