Mãe de João Gomes chama ex-nora de “imatura e preguiçosa” e desativa redes sociais em seguida

Kátia Gomes, mãe de João Gomes, não poupou críticas à ex-nora ao participar de um podcast. Na entrevista realizada na última quarta-feira (26), a mulher chamou a ex-namorada do filho de ‘imatura’ e preguiçosa’.

Primeiro, Kátia disse que Ary Mirelle era imatura e não sabia lidar com o as fãs de João Gomes.

“Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura.”

Além disso, ela disse que a jovem era preguiçosa pois não fazia nada enquanto estava na casa do cantor.

“A Ary nunca fez nada lá em casa. Ela sempre foi bem recebida. Ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, disse Kátia durante o ‘PetroCast’.

Ary Mirelle ‘responde’ críticas

Após as críticas, a ex-namorada de João Gomes se limitou a postar um story com a mão no rosto e a legenda “Mano?”, dando a entender que não estava compreendendo a situação.

Na quinta-feira, Ary voltou às redes sociais e publicou um story dizendo “Lembrei que hoje é dia de terapia, obrigada Deus”.

Mãe de João Gomes desativa redes sociais

Após as duras críticas à ex-nora, Kátia Gomes desativou seu Instagram na última quinta-feira (27), segundo o site Metrópoles. O perfil foi ativado logo em seguida.

