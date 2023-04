Keyt, irmã gêmea de Key Alves, revela desejo de se tornar influenciadora digital

Poucos sabem, mas a ex-BBB Key Alves, tem uma irmã gêmea parecida com ela em quase tudo, até no nome. Keyt Alves também joga vôlei, assim como a irmã teve uma lesão de joelho e agora também quer investir na carreira de influenciadora digital, segundo entrevista que concedeu à revista Caras.

Ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, Keyt disse que está aproveitando o tempo de recuperação para acompanhar a irmã nos compromissos profissionais, já que a fama da ex-BBB também está a ajudando em seu sonho de se tornar influenciadora. “Hoje é 100% Key. O público que eu alcancei foi por causa dela e do Big Brother. Até um certo ponto é divertido, muito legal, mas também existem as partes que são complicadas”, disse.

Aproveitando a fama da irmã, Keyt revela que fez procedimentos estéticos que não tinha condições de fazer antes e que é ótimo ver como funciona a vida dos famosos.

“Tem que aproveitar, porque são coisas caras que eu nunca tive dinheiro para fazer, como os procedimentos que eu to fazendo agora. E isso é graças a essa visibilidade que a Key teve, que eu e minha família estamos tendo por ela”, disse. “Eu falo que não só a minha vida, como a da nossa família, mudou”, afirmou.

Key disse que não foi fácil lidar com as críticas contra sua irmã durante a estadia dela na casa do reality e que por ser gêmea, sentia mais pela irmã. “A gente sempre foi muito grudada, desde criança. Eu pensava: ‘Se eu não defender ela, quem vai?’. Tinha que dar a minha cara a tapa”, afirmou.

“O mais difícil não foi não vê-la pessoalmente, mas foi ficar sem conversar”, disse a irmã gêmea sobre a temporada que Key ficou confinada na casa do Big Brother Brasil 23.