Gretchen compartilha vídeo dando primeiro banho no neto: “Essa é a Gretchen que vocês não conhecem”

Gente como a gente, Gretchen mostrou que nem tudo na vida dos famosos é glamour. Em suas redes sociais, a cantora publicou um vídeo com o primeiro banho do novo netinho Arthur Miliardo, fruto do seu casamento que teve com o empresário Paulo Aversani.

Em publicação no Instagram, ela escreveu:

“Por muitas vezes, algumas pessoas pensam que não somos de verdade, que nossa vida é feita de festas e glamour, que não temos família e até que não temos sentimentos. Essas imagens mostram uma avó dando o primeiro banho no seu novo netinho, cheia de amor, carinho, doçura e paciência. Essa é a Gretchen que vocês não conhecem, que vocês não convivem, que vocês nem imaginam o que vai dentro do coração dela. Aí está a Gretchen: avó, mãe e de verdade. Momento de amor incondicional. Meu Arthur”.

Muitas pessoas parabenizaram Gretchen pelo novo neto, incluindo seu outro filho Thammy Miranda, que brincou dizendo que estava com ciúmes. Ele escreveu:

“Aí está a melhor parte da Gretchen! Que eu nem quero que todos conheçam mesmo porque tenho ciúmes! Você é só nossa!”

O bebê nasceu em Portugal, na última sexta-feira (21) e é filho de Sergio Aversani, terceiro filho de Gretchen. A ‘Rainha do Rebolado’ possui outros três netos e sete filhos.

