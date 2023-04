Filha de Global confirma namoro com filho de músico de banda famosa; consegue adivinhar quem são?

Parecem pessoas que vivem em universos diferentes, mas são tão próximos que não é de se estranhar que tenham acabado juntas. Maria Maud, filha da atriz Cláudia Abreu, confirmou que está namorando Max Fromer, que para quem não sabe é o filho do ex-guitarrista do grupo Titãs, Marcelo Fromer. A notícia é do jornal Extra.

Como se conheceram? Cláudia Abreu é amiga de longa data da atriz Malu Mader, que é esposa de Tony Belloto, guitarrista da banda, e isso a aproximou dos outros integrantes do grupo e também de suas famílias.

E Max, mesmo após a morte de seu pai, em 2001, sempre manteve contato com os amigos de seu pai e integrantes do Titãs. Quando seu pai foi atropelado e faleceu, em São Paulo, Max tinha apenas 5 anos.

E durante todos esses anos Max e Maria se encontraram muitas vezes e firmaram uma amizade, que evoluiu para um relacionamento amoroso. E não foi apenas a amizade dos pais que uniu o casal, eles dividem ainda o amor pela música.

Maria já faz sucesso com o dueto gravado com João Gomes, “Dengo”, que está na trilha sonora da novela “Travessia” e se prepara para lançar seu primeiro álbum como cantora.

Já Max retornou ao Rio há cerca de 3 anos após morar por anos em Portugal, onde estudou na IADE – Creative University, de Lisboa.