“Enquanto você me critica, eu treino!” JoJo Todynho manda recado a haters

A cantora e apresentadora Jojo Todynho continua sua luta pela boa forma na academia e postou mais um dia de sua rotina em busca da tão sonhada boa forma.

E durante a malhação, ela fez questão de deixar um recado para os haters que tanto a criticam nas redes sociais. “Enquanto você me critica, eu treino. Cada dia na academia é um dia ganho para o meu esforço e vontade de ficar cada vez melhor, Eu tenho garra, graças a Deus Enquanto você reclama da vida, eu a cultivo!!!”, disparou.

Jojo falou também que já conquistou alguns números no look. “De 64 já estou no 56! E você que não viu diferença em mim?! Fu***ck you”, disse. “O que você já conquistou? O que você mudou ? E aí qual foi a sua evolução? Nada ou só tem o prazer de menosprezar a lutar do próximo mesmo?”, finalizou na postagem.

Alguns fãs comemoraram a fase fitness da cantora: “Mano, na moral eu to amando essa fase e esse conteúdo”, disse um seguidor. O ator e amigo Lúcio Mauro também celebrou a conquista da amiga: “Vai Bebê”, comentou.

Mas sempre tem aquelas pessoas que preferem buscar enxergar o pior em qualquer situação. “No final das contas eu continuo achando que ela só treina por conta das críticas rsrsrs Até pq ela vive falando que odeia treinar, que tem preguiça, que não nasceu pra isso... Parece uma mensagem dela pra ela mesma, da Jojo da academia para a Jojo verdadeira kkkkk”, disse um dos seguidores.

MALDADES

Dias atrás a cantora reclamou que alguém arranhou seu carro de luxo avaliado em R$ 700 mil, segundo Jojo, “de propósito”.

“[...] Passaram chave no meu carro. Isso diz muito mais sobre a pessoa que fez isso do que sobre mim. Depois as pessoas falam ‘a Jojo é chata’, mas está tudo certo”, iniciou Jojo.

A cantora disse que os arranhões foram feitos no último domingo por duas pessoas que estavam rondando seu carro.