Encontro: Patrícia Poeta fica sem sapato ao vivo na Globo; entenda o motivo

Patrícia Poeta e Manoel Soares continuam tentando deixar a crise nos bastidores e no palco do Encontro no passado e, nesta sexta-feira (28), a apresentadora conseguiu arrancar muitas risadas de seu parceiro.

Tudo aconteceu depois do “giro pelas notícias do Brasil”, quando a famosa se deparou com uma banheira no meio do estúdio e resolveu tirar o sapato e ameaçar entrar dentro dela. No entanto, tudo não passou de uma chamada para o quadro Bem-Estar no Encontro, com Michelle Loreto.

Mesmo acostumado com Patrícia andando descalça, já que a apresentadora sempre tira o sapato de salto alto para dançar, Manoel Soares não segurou a risada e deu uma gargalhada. Mas, a apresentadora chamou o intervalo.

No Twitter, o Encontro segue recebendo críticas por todos os lados e, nesta sexta-feira (28), não foi diferente: “A Patrícia odeia o Manoel, dá para ver pela cara dela”, pontuou uma anônima, que acompanhou a atração ao vivo.

Um outro fã do matinal também fez críticas ao desempenho da dupla na condução ao vivo: “Assistindo ao Encontro eu me pergunto o motivo do Manoel estar no programa. Ele fica com cara de paisagem”, escreveu ele no Twitter.

Gloria Groove melhorou o clima no Encontro com Patrícia Poeta

Gloria Groove invadiu o Encontro desta sexta-feira (28). Ao vivo, a drag queen apareceu desmontada e ao lado de Gina Garcia, sua mãe, que está começando sua carreira artística.

Gloria Groove e Gina Garcia prontas para o #Encontro com Patrícia Poeta. ✨️ pic.twitter.com/0Nm7PjxVR5 — Bonde da Gloria Groove 💗 (@bondedagg) April 28, 2023

Enquanto a dupla cantava nos estúdios da Globo, fãs de Gloria comentavam nas redes sociais. Pelo Twitter, um fã destacou que a drag queen e a mãe estavam prontas para arrasar. Um outro afirmou que estava “passado” com a Gloria “off” na TV.

Além disso, uma pessoa parabenizou o Encontro com Patrícia Poeta por reunir a família: “Que coisa mais linda, Gloria Groove e a mãe cantando na Globo. O talento vem de família!”.

