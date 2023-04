‘Ele se lascou’: Polêmica envolvendo Guimê fez Lexa falar da vida pessoal

Enquanto Guimê tenta se reerguer das polêmicas envolvidas dentro do BBB 23 e fora do reality show, Lexa resolveu quebrar o silêncio e se defender. Pelas redes sociais, a cantora não falou sobre a separação, mas sobre a compra da mansão em uma zona nobre da Grande São Paulo.

Após ser acusada de atacar Guimê, em um vídeo, a famosa deixa claro que isso não é verdade, mas assume que o funkeiro não fez um bom negócio ao comprar o imóvel: “Ele se lascou mesmo com esse contrato que ele assinou. Ele pegou uma casa toda lascada…porque destruiu a casa…vocês não viram como a casa estava antes. Eu tenho dado de construtora, eu tenho dado de tudo”, disse ela.

MC Guimê deve valor milionário e pode não receber cachê do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Sem falar se realmente estava separada ou apenas vivendo uma crise no casamento, Lexa deixou claro aos fãs que agora comprou uma nova casa e que está tudo certo com a moradia: “Eu comprei uma casa ok, toda regular, toda certinha, toda bonitinha. Zero problema, já comprei ela construindo, já para não ter problema nenhum de passar”.

LEIA TAMBÉM: Inferno Astral de MC Guimê: Saiu do BBB, se separou da esposa, foi despejado e agora é indiciado por importunação sexual

Para finalizar o assunto, a cantora lembrou que problemas podem acontecer com qualquer pessoa: “Eu acho que várias pessoas aqui já devem ter passado por problemas de ter comprado um carro, que estava todo errado, daí se lasca, ou uma casa, ou qualquer outra coisa na vida. Até produto, que quando vem só te dá problema”.

Por causa de dívida, Lexa pode ter bens bloqueados (Reprodução/Instagram)

Lexa fala de inferno astral na vida pessoal

Ao longo de seu desabafo, a funkeira também disse que não tem nada ruim contra MC Guimê, mas que quer distância de coisas ruins: “Você está atacando o Guimê…Não estou atacando o Guimê, jamais, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o pronunciamento dele, eu concordo completamente com tudo aquilo que ele falou”, comentou ela.

Mas, mesmo vivendo dias de fúria na vida pessoal, a artista avisou que pretende mostrar suas conquistas e não suas derrotas: “Eu só estou mostrando o meu lado na situação e mostrando as minhas conquistas, porque toda hora é coisa ruim, coisa ruim coisa ruim. Eu não aguento mais, que maré”.

Ela ainda deixou claro que nunca esteve envolvida em polêmicas: “Toda hora fica aparecendo coisa ruim. Deus me livre. Agora, eu vou ficar mostrando as minhas conquistas, as coisas boas que eu faço, porque só querem ficar me massacrando”.

LEIA TAMBÉM: ‘Dinheiro na conta’: Amanda não acredita na vitória do BBB 23