‘Dinheiro na conta’: Amanda não acredita na vitória do BBB 23

Consagrada campeã do BBB 23, Amanda ainda não acredita que está milionária. Após deixar o reality show, a médica afirmou que só será possível ter noção disso quando o valor de R$ 2.880 milhões cair em sua conta bancária.

“Eu acho que só vou acreditar quando eu vir aquele dinheiro na minha conta. Eu não faço ideia do que vou fazer depois disso, estou aproveitando cada momento. O BBB é uma experiência que mudou a minha vida e não sei como vão ser os próximos passos”, disse ela, que foi a única participante do grupo Pipoca na final.

Seguindo os passos de Telminha, campeã do BBB 20, Amanda também assume que deve continuar atuando em sua área de estudo, mesmo com muito dinheiro no banco: “Pretendo fazer alguma coisa relacionada à Medicina porque foi o que sempre me abriu portas na vida, eu amo cuidar de gente. Eu acredito que há coisas que a gente não consegue deixar para trás e a minha profissão é uma delas”.

É possível ainda que a campeã do BBB 23 se torne uma influenciadora digital da medicina: “Talvez eu tenha que readaptar nessa nova rotina que vai surgir, com informação, levando mais conhecimento para as pessoas. Mas largar a Medicina é algo que não está nos meus planos, porque foi graças a ela que eu sou a pessoa que sou hoje”.

Além do futuro, Amanda deve usar o prêmio do BBB 23 para pagar o financiamento estudantil, que já virou meme nas redes sociais: “Eu financiei cem por cento da minha faculdade, então é graças a isso que eu consegui me formar. Sou extremamente grata, mas é uma dívida de 19 anos que eu tenho e que pretendo pagar”.

Ela também vai dar uma vida melhor para os pais: “Eu sempre vi as pessoas se queixando, no hospital, sobre coisas que queriam ter feito na vida e eu quero que meus pais consigam aproveitar um pouco mais da vida deles também. Eu sei que houve muitos dias de labuta para que eu conseguisse me formar. Eu sempre falo que eles são a origem de toda a minha saudade e a fonte de toda a força que eu busco para conseguir os meus objetivos”.

