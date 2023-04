‘Desmontada’, Gloria Groove canta ao lado da mãe: “Minha rede de apoio”

Acostumada a brilhar nos palcos, foi a vez de Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, ‘roubar’ a cena e receber diversos elogios, ao mostrar toda sua voz no programa ‘Encontro’ desta sexta-feira (28).

Gloria Groove apareceu descaracterizada ao programa, já que a estrela do dia era a sua mãe, que exerceu a função de backing vocal por 36 anos e agora segue em carreira solo.

“Sempre foi uma parceria muito forte. Minha mãe não é só minha referência por ser cantora, mas por ser minha rede de apoio”, disse a cantora.

LEIA TAMBÉM: Influencer entrega capivara ‘Filó’ ao Ibama após Luisa Mell comentar o caso

Gloria aproveitou o momento para revelar a escolha do nome artístico. Segundo ela, os dois Gs é uma homenagem ao nome da mãe, que trabalhou ao lado da banda Raça Negra por mais de 20 anos.

Assista a um trecho da apresentação a seguir:

Encontro: Patrícia Poeta fica sem sapato ao vivo na Globo; entenda o motivo

Patrícia Poeta e Manoel Soares continuam tentando deixar a crise nos bastidores e no palco do Encontro no passado e, nesta sexta-feira (28), a apresentadora conseguiu arrancar muitas risadas de seu parceiro.

Tudo aconteceu depois do “giro pelas notícias do Brasil”, quando a famosa se deparou com uma banheira no meio do estúdio e resolveu tirar o sapato e ameaçar entrar dentro dela. No entanto, tudo não passou de uma chamada para o quadro Bem-Estar no Encontro, com Michelle Loreto.

Mesmo acostumado com Patrícia andando descalça, já que a apresentadora sempre tira o sapato de salto alto para dançar, Manoel Soares não segurou a risada e deu uma gargalhada. Mas, a apresentadora chamou o intervalo.

No Twitter, o Encontro segue recebendo críticas por todos os lados e, nesta sexta-feira (28), não foi diferente: “A Patrícia odeia o Manoel, dá para ver pela cara dela”, pontuou uma anônima, que acompanhou a atração ao vivo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Meghan Markle planeja voltar a atuar em Hollywood? Entenda o contrato que a duquesa assinou

⋅ Filha de Global confirma namoro com filho de músico de banda famosa; consegue adivinhar quem são?

⋅ Com fotos sensuais e ‘indireta’ na legenda, Gabi Martins recebe milhares de elogios de seguidores