Chocolate com Pimenta: Lua de mel de Dona Mocinha terá gritos e confusão; relembre

Não será apenas Olga (Priscila Fantin) que vai perder a virgindade em Chocolate com Pimenta. Na reprise da novela, Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) e Margarido (Osmar Prado) vão se casar e ela terá sua primeira relação sexual.

Virgem e muito ingênua, a personagem vai tentar fugir do tio de Ana Francisca (Mariana Ximenes) em plena noite de núpcias, deixando ele um pouco impaciente. Na cena, a governanta tranca o fazendeiro fora do quarto e diz para ele voltar mais tarde. Mas, Margarido afirma que não: “Mas como voltar mais tarde? Nós somos casados. Abre logo de uma vez, eu quero entrar”.

Chocolate com Pimenta: Virgem, Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) foge de Margarido (Osmar Prado) (Fábio Nagel/Globo)

A situação vira uma grande discussão, já que Dona Mocinha percebe que Margarido não quer entender o seu lado: “O senhor está ficando nervoso? Não fica nervoso porque eu fico com mais medo ainda. Olha que eu vou gritar por socorro. Ai, socorro!”, grita a mulher.

LEIA TAMBÉM: ‘Deixando acontecer’: Preta Gil revela detalhe ao falar sobre luta contra o câncer

Do lado de fora, os demais moradores da fazenda ficam assustados e acham que o casal está brincando em plena lua de mel: “Que barulhão. Deve ser a cama. Nunca pensei que o meu pai fosse tão rigoroso”, dirá Márcia (Drica Moraes), que começa a se divertir com a situação.

Chocolate com Pimenta: Após briga, Margarido (Osmar Prado) fica na cama (Fábio Nagel/Globo)

Já no quarto do casal, Dona Mocinha começa a fugir do cozinheiro da novela Chocolate com Pimenta, que dirá que se ela continuar berrando ele vai pedir socorro. Na cama, Carmem (Laura Cardoso) vai arregalar os olhos, também assustada com os gritos.

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela Chocolate com Pimenta está sendo reprisada diariamente na TV Globo, no horário da tarde. O elenco da trama conta com Murilo Benício, Mariana Ximenes, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: ‘Ele se lascou’: Polêmica envolvendo Guimê fez Lexa falar da vida pessoal