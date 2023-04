Carmo Dalla Vecchia revela que só fez sexo com homens e tentou ficar com mulheres, “mas não rolou”

Carmo Dalla Vecchia abriu sua intimidade e deu mais detalhes sobre a sua sexualidade. Casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro há 17 anos, o ator disse que se descobriu gay aos 12.

“Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, falei: ‘Ferrou! Caramba, eu sou viado’”, disse o ator de 51 anos. Ele também comentou em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’ que teve problemas com os familiares por conta da sua orientação sexual.

Carmo também comentou que já ficou com várias mulheres, mas nunca fez sexo com elas.

“Sempre tive muito namorada a minha vida inteira. O meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis. [...] Só tive casamento com homens. Tive muitas namoradas, até tinha atração, mas na hora não rolou”, contou ele em entrevista.

No mesmo podcast, o ator brincou com a alcunha que deu para si mesmo: ‘O viado da família brasileira’.

“Eu fui abraçado, recebi as mensagens mais carinhosas e afetivas da minha vida quando eu resolvi falar que eu sou gay”.

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, não poupou palavras ao celebrar a união com João Emanuel Carneiro. Juntos há 17 anos, Carmo fez uma postagem em seu Instagram na manhã de 1º de março para comemorar a data com o autor de novelas clássicas como ‘Avenida Brasil’ e ‘A favorita’.

“Hoje completam 17 anos que nos casamos e desde o início descobrimos que nos fazemos muito bem. Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro. Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos”, diz o início do texto.

