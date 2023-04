Bruna Marquezine aparece ao lado de Anitta e diversos outros famosos em reinauguração de joalheria em Nova York NEW YORK, NEW YORK - APRIL 27: Ronaldo and Celina Locks attend as Tiffany & Co. Celebrates the reopening of NYC Flagship store, The Landmark on April 27, 2023 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tiffany & Co./AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)