Ana Maria Braga chora ao vivo ao falar sobre doença de convidada: “é preciso ter coragem”

A manhã desta sexta-feira, 28 de abril, no Mais Você, emocionou a todos. A convidada do dia, Renata Capucci, falou pela primeira vez em TV aberta sobre o seu diagnóstico de uma doença degenerativa.

Eu tô completamente emocionada com a Renata Capucci e a Ana Maria. Que programa necessário! E com um tom de fala que te acolhe. #MaisVoce pic.twitter.com/u6lvOzAfZk — Caroline (@carolesmerini) April 28, 2023

A jornalista foi diagnosticada com Parkinson aos 45 anos, em outubro de 2018, mas somente hoje, aos 50 anos, Renata falou abertamente sobre a doença. “Descobri em uma emergência neurológica. Eu lembro que eu gritava dentro do carro com meu marido, quando tive o diagnóstico”, lembrou a jornalista durante o matinal.

“Eu vinha mancando dias antes. Fui no osteopata, na fisioterapia. Eu sentia minha perna tremendo embaixo da bancada do JN, em momentos de tensão.. eu achava que tava nervosa, mas eram sinais da doença”, revelou Renata, para mostrar aos espectadores como a doença é silenciosa.

Excelente programa abordando a Doença de Parkinson com a grande jornalista Renata Capucci. #MaisVoce — Samoel Ferreira 🗨 (@samoelfb) April 28, 2023

A jornalista presenteou Ana Maria com uma placa com a frase “O que a vida quer da gente é coragem”, emocionando a apresentadora, e as duas caíram no choro.

"Ele tem um lema 'vamos viver o hoje enquanto o hoje está bom'. Quando eu estava no fundo do poço quem me tirava era o meu marido." 👏💕



Renata Capucci no #MaisVocê pic.twitter.com/KyhBjUnsBr — gshow (@gshow) April 28, 2023

Ana Maria, que já superou o câncer mais de uma vez, falou, emocionada: “É importante falar das coisas reais da vida. A gente vai passando na vida por poucas e boas. E é preciso ter coragem pra saber o tamanho que você tem diante das dificuldades que a vida te apresenta e o que você pode fazer com aquele momento que você está passando”.

A capacidade de Ana Maria Braga de ouvir e se emocionar é o que falta em tantos outros nomes da TV. Brilhante a entrevista dela com a também brilhante Renata Capucci. #MaisVoce — Duh Secco (@DuhSecco) April 28, 2023

Renata respondeu, também emocionada: “Ou você fica na inércia esperando o tempo passar”, e continuou: “O que a doença quer, é que a gente fique parada. Com Parkinson, voce vai ficando rígido. Se você nao faz o movimento contrário, a doença vai tomando conta de você. E eu faço o contrário e digo: você nao vai me vencer, não”.

“Tô falando que ariana é brava”, celebrou Ana Maria.

Muito sensível essa entrevista da Renata Capucci no #MaisVoce

Como sou do RJ acompanho a Renata na tv há mais de 20 anos. Muito emocionante ver essa entrevista, vejo a emoção da Ana tbm por ja ter passado por situações de saúde que tbm exigem coragem. Lindas! 💕 — Sujiro Kimimame (@lipevirginianjo) April 28, 2023

Renata Capucci fala sobre sintomas da doença de Parkinson

“A questão é que temos muitos sintomas não motores. Eu perdi o olfato, tenho dificuldade de ir ao banheiro e insônia e esses sintomas começam antes dos sintomas motores”, revelou a jornalista.

Renata também enfatizou que o diagnóstico mesmo só é feito por neurologistas e fez um apelo: Não precisa chamar de ‘mal de Parkinson’, e sim, doença de Parkinson. Já tem uma carga negativa ruim o suficiente”.

Que privilégio a gente ter na TV essas duas comunicadoras que são um exemplo de força, garra e coragem! @renata_capucci e @ANAMARIABRAGA vocês são necessárias! ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/v7nrmKGzop — Leandro Lopes 📺 (@CriticodeTV) April 28, 2023

A jornalista também falou sobre a importância de exercícios de equilíbrio, musculação, contando que ela faz inclusive boxe. “Eu sou privilegiada por ter as condições de bancar um personal, academia etc. Mas, as pessoas podem começar descendo escadas, dando uma volta na rua... ir se ajudando”.

Renata recebe homenagem de familiares e amigos

Durante a entrevista, Ana Maria Braga passou depoimentos do companheiro de Renata e de suas duas filhas, além de amigos próximos. ““Ela abraçou essa doença como algo que não define ela em nenhum quesito”, disse sua filha mais velha.

Fofa demais! 🥹🧡 Filha caçula de Renata Capucci emociona a mãe no #MaisVocê! pic.twitter.com/EHM4bYreKn — gshow (@gshow) April 28, 2023

A filha caçula, além de cantar uma música em homenagem à jornalista, ainda falou palavras lindas sobre ela: “parece que ela nem tem essa doença, porque ela é uma mulher muito trabalhadora”.

Leia também: