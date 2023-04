A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, 22 anos, foi ao do Instagram nesta semana para interagir com os fãs.

Como detalhado pelo site UOL, a jovem e mãe fez uma confissão sobre sua higiene pessoal.

Ela disse que passou a gostar menos de banho desde que se deu à luz.

“Quem acompanha nossa vida, compensa mais ver os stories do Eli do que os meus. Ele posta tudo! Eu estou amamentando, dormindo ou gravando trabalho. Banho? Se eu já não gostava antes, agora, então...”, disse ela.

Viih Tube faz revelação íntima polêmica e choca usuários da web; entenda situação

Viih Tube, que participou do BBB 21 da TV Globo, era assunto nas redes sociais durante o reality.

No programa, ela ficou conhecida pelo fato de ficar dias sem tomar banho e lavar o cabelo.

Nova postagem no Instagram

Em nova postagem, ela também falou sobre o processo de recuperação:

“Chegamos num nível de intimidade que vocês me veem de fralda 😂 Meu corpo dia após dia no pós parto pra vocês! E é isso aí, toda mamãe passa por isso, como foi com você? Conta aí nos comentários”, escreveu.

Com informações do UOL

LEIA TAMBÉM:

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”

Neta de coração da Gretchen, Bia Miranda se envolve em treta por Deolane e faz ameaça: ‘vai passar vergonha’

Ameaças, morte dos filhos e padrasto pastor que a espiava: os dramas envolvendo o desaparecimento de MC Sabrina

Preta Gil recebe apóio de usuários após se pronunciar sobre traição do marido: ‘pesadelo’

Fotos da autópsia de Marília Mendonça que vazaram afetam seu filho e mãe da cantora desabafa