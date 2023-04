VÍDEOS: Yasmin Santos e namorada são assaltadas e relatam ação violenta: “Soco e arma na cabeça”

A cantora sertaneja Yasmin Santos e a namorada, a influenciadora digital Ana Sprot, foram assaltadas na porta da casa em que moram, na noite de terça-feira (25). Em postagens nas redes sociais, elas relataram que voltavam da igreja, quando foram abordadas por quatro homens armados. Os criminosos agiram com violência e fugiram levando o celular da artista.

“Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça”, disse a sertaneja.

Yasmin postou vídeos nos stories de seu Instagram contando que, apesar do susto, elas estão bem e que tiveram “um livramento de Deus”. Assista abaixo as imagens, que foram reproduzidas pelo site BNews:

Cantora sertaneja, Yasmin Santos, relata momentos de pânico durante assalto pic.twitter.com/QIR3dc5zfV — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 27, 2023

“Fala, galerinha, tudo bem!? Estou de volta! Ontem, chegando da igreja, fui abordada por 4 indivíduos (armados) na porta de casa. Eu estou bem, levaram apenas o meu celular e foi um livramento gigantesco de Deus. Mais tarde venho aqui explicar pra vocês e mostrar o vídeo do acontecido. Mas aos fãs, familiares e amigos. Estou bem. Fiquem tranquilos”, relatou Yasmin.

A cantora também publicou um vídeo com imagens de câmeras de segurança, que mostram os criminosos:

Vídeo mostra assalto sofrido pela cantora Yasmin Santos pic.twitter.com/zxdcjTUBB8 — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 27, 2023

A sertaneja disse que os bandidos estavam em duas motos e fugiram depois do crime. ”Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular, mas assim, inclusive já comprei outro. Estou tentando recuperar o Whatsapp. Enfim, fica o trauma aí. Para dormir foi bem complicada essa noite, muita crise de ansiedade. Mas o que importa é que está tudo bem”, afirmou Yasmin.

Ana Sprot também falou nas redes sociais sobre os momentos de terror que elas viveram. “Oi, galera. Depois de uma noite horrível, de ter passado por um pesadelo, apareci aqui. A gente estava se recuperando emocionalmente pra falar pra vocês o que aconteceu. Quero que sirvam de alerta. Ontem a gente passou um dos piores sustos da nossa vida. Yasmin estava guardando carro na garagem, quatro homens, duas motos, os quatro armados, colocaram a arma na cabeça dela, foi horrível”, descreveu.

Depois do assalto, o casal ficou com medo de continuar na residência e seguiu para um hotel, onde segue temporariamente.

LEIA TAMBÉM: