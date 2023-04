Vídeo: fãs se comovem com imagens do reencontro de Aline do BBB com seu filho

A agora ex-BBB Aline Wirley compartilhou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que ela chega em casa, após meses de confinamento na cada do Big Brother Brasil 23, e é recebido por seu marido e pelo filho.

No vídeo, o marido Igor Rickli, de 39 anos, e o filho Antônio, de 8, correm para abraçá-la na entrada de sua casa aos gritos de ‘É campeão!’, embora Aline tenha ficado com o segundo lugar após chegar à final com Amanda, a ganhadora, e Bruna Griphao, que ficou com o terceiro lugar.

As imagens da ex-bbb chorando e abraçando sua família após 100 dias no programa emocionou também os seguidores da cantora, “Não tem dinheiro...Este recebimento de Amor vale mais que tudooooooo”, disse um dos seguires. “Quanto amor, quanto carinho. Aline merece”, disse outro. “Perae que caiu um olho da minha lágrima enorme”, disse uma terceira fã.

O marido da cantora participou ontem do programa Encontro, com Patrícia Poeta e Manoel Soares, e também comentou sobre o forte sentimento que sentiu quando Aline retornou para casa.

“Eu estou muito agraciado, ainda mais assim, de ver ela chegando lá em casa, foi um dos momentos mais loucos do o que a gente estava vivendo”, disse ele, e completou: “O Antônio estava contando os minutos, praticamente os segundos para a chegada da mãe dele e a hora que ela entrou em casa foi uma sensação de muita paz”, contou aos apresentadores do programa.