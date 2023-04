“Vai você”: Rodrigo Bocardi é xingado ao vivo durante jornal e responde; assista ao vídeo

Quem acompanhou o jornal “Bom dia, São Paulo”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (27), presenciou uma cena inusitada. Após um xingamento durante uma reportagem transmitida ao vivo, o apresentador Rodrigo Bocardi não deixou passar batido e fez questão de responder (assista abaixo).

HAHAHAHAHA que momento maravilhoso.

Começa com o Bocardi pedindo pra aumentar o som pra ele conseguir ouvir o barraco e termina com ele devolvendo um Vai Tomar no C* hahahahahah pic.twitter.com/BUyhfdoyTz — Dudu Guimarães (@Dudu) April 27, 2023

A confusão aconteceu enquanto uma equipe mostrava problemas em estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e um homem foi filmado discutindo com funcionários. Naquele momento, Bocardi pediu que o som ambiente fosse liberado na transmissão.

Logo depois, bastante irritado, o passageiro se aproximou da câmera, que fazia a transmissão ao vivo, e disparou: “Aqui, Globo do caral*** [e mostrou o dedo do meio]. Vai tomar no c*”, disse o homem.

Na sequência, Bocardi fez questão de responder: “Ah, vai você também. A gente não tem nada a ver com isso [os problemas nos trens]. Vamos deixar lá para a cobertura. O cara está com raiva e vem descontar, a gente está mostrando o problema para todo mundo e é isso, a raiva vai tomando conta de todos aí”, disse.

O assunto logo repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando sobre a “saia justa” no meio do telejornal. Muitos elogiaram a resposta rápida do apresentador, outros disseram que ele foi “curioso” e acabou sofrendo as consequências. Também teve internauta pedindo mais respeito com o passageiro, que estava nervoso por conta de problemas frequentes nos trens.

Aí o cara no metrô p da vida manda um vai tomar no * e o Rodrigo Bocardi automaticamente: "vai vc que a gente não tem nada a ver com isso"



O #BDSP é o melhor jornal — Alessandra Lele 🐏🐙 (@Alelele0509) April 27, 2023

Seja forte e corajoso como o Rodrigo Bocardi <@RodrigoBocardi>:pic.twitter.com/vm51PJ2XPX — Fer (@bibliofernando) April 27, 2023

O dia que a curiosidade fudeu o Rodrigo Bocardi#bdsp #aquiglobodocaraii

"Vai você também"

Rodrigo Bocardi manda usuário tomar no cu#GLOBOLIXO pic.twitter.com/tt2SzgFUaJ — Olar (@Olandr1914) April 27, 2023

O @rodrigobocardi é o melhor apresentador de jornal e eu posso provar! ❤️ #BomDiaSP https://t.co/RhmOZlBTrh — Vini M. (@viniismoura) April 27, 2023

#bdsp @rodrigobocardi esqueceu a educação onde? O rapaz está revoltado com razão,o coitado provavelmente será descontado o dia de trabalho e imprensa nenhuma ajuda só filmam,queria ver se fosse vc e ou sua mãe enfrentando esse desrespeito todos os dias! — Thaá (@Thais170982) April 27, 2023

