Seguidores de Tatá Werneck vão à loucura após publicação sobre sexo oral

A atriz e comediante Tatá Werneck garantiu as risadas de seus seguidores no Twitter. Ainda nas primeiras horas da manhã, Tatá compartilhou uma publicação um tanto quanto inesperada e levou a internet à loucura!

Acompanhado da legenda “Por favor não diz isso”, Tatá compartilhou uma postagem que anunciava o sexo oral como sendo a principal causa dos casos de câncer na garganta. Em pouco tempo, milhares de seguidores compartilharam suas reações a alegação da publicação e a legenda da comediante.

“Tudo o que é bom dá câncer! Não aguento mais!”, comentou um seguidor, ao que outro complementou de forma irônica: “Pelo menos estão fumando e bebendo menos”.

“Agora as embalagens de camisinha vão ter que vir com alerta igual as de cigarro”, comentou outra seguidora. “Acho que só se fizer garganta profunda, e caso a higiene do boy seja duvidosa. Do contrário é uma prática saudável. Fonte: chat gpt.”, finalizou um seguidor.

Por favor não diz isso https://t.co/pfEyxoi2xt — Tata werneck (@Tatawerneck) April 27, 2023

Pronunciamento de um infectologista

Conforme publicado pelo Splash, o médico infectologista Vinícius Borges utilizou seu perfil no Twitter para explicar a verdadeira conexão entre a doença e a prática do sexo oral. Segundo ele, o causador da doença é o vírus HPV que pode ser transmitido através do sexo oral.

Na realidade a causa do câncer é o HPV que é trasmitido por Sexo oral.

O subtipo 16 causa 70% dos casos e tá na quadrivalente. A nonavalente protege mais ainda.

Se todo mundo tivesse acesso à vacina, a chance de desenvolver câncer seria bem menor mesmo com número alto de… — Vinícius Borges ❤️‍🩹🏳️‍🌈 (@DoutorMaravilha) April 26, 2023

“Se todo mundo tivesse acesso à vacina, a chance de desenvolver câncer seria bem menor mesmo com número alto de parceiros sexuais. É mais sobre saúde pública que controle de parceiros”, escreve o médico após afirmar que as vacinas disponíveis para o HPV protegem contra os subtipos que causam a maior parte da doença.

“A vacina foi estudada para câncer no aparelho reprodutor, mas o próprio CDC coloca proteção provável para câncer de orofaringe. A nonavalente tem proteção em bula registrada no FDA. Camisinha e redução de pareiros ajudam sim, mas possuem baixa adesão. Sejamos realistas”, finaliza o médico ao comentar sobre o assunto.

Leia também: Tatá Werneck recebe trio de ex-BBBs no Lady Night e revelações dão o que falar