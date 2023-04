‘Preparada pro BBB’: Fãs enxergam Ana Clara no comando do reality da Globo

Depois de uma longa temporada no BBB 23, Ana Clara estreou no comando da 2ª temporada do Túnel do Amor, reality show de relacionamento que foi apresentado por Marcos Mion, no Multishow, e chocou os fãs.

O programa estreou nesta quarta-feira (26) e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter: “Gente, andei sapeando o reality que a Ana Clara está apresentando no Multishow, realmente ela está sendo preparada para o BBB e está se saindo muito bem”, disse uma pessoa.

Um outro anônimo que acompanhou a estreia da famosa no Túnel do Amor destacou que ela “foi o maior acerto do BBB nos últimos anos” e chamou ainda de “maior comunicadora do programa”, que chegou ao fim nesta terça-feira (25).

Depois do BBB 23, Ana Clara assume o comando de outro reality show (Juan Ribeiro/Globo)

Ainda nas redes sociais, outro perfil disse que Ana Clara está ótima como a nova apresentadora do Túnel do Amor e que ela nasceu para apresentar reality show: “Tão chique, eloquente, carismática, divertida, tão linda! Que orgulho da pimentinha agora apresentadora”.

Para quem não conhece, o Túnel do Amor é um reality show que fala de amizade, pegação e também muita treta. No programa, dez duplas de amigos encaram a missão de shippar a pessoa certa para o outro, mas eles ficam em casas diferentes, que são interligadas por um túnel cheio de possibilidades.

Vista como uma expert no universo dos realities, Ana Clara celebrou sua estreia: “Fiquei muito feliz quando recebi o convite e estou animada! Vai ser uma experiência única estar do outro lado do confinamento. Me envolvi em todo o processo, assistindo desde a primeira temporada e estou ansiosa para ver o que o público vai achar.”, afirmou a famosa.

Ana Clara revela mudança no seu status de relacionamento (Reprodução / Instagram @anaclaraac)

Como não existe reality sem lavação de roupa suja, no fim da temporada parte dos participantes vão se reunir para uma conversa especial, que acontecerá no dia 30 de maio no Canal Humor Multishow no YouTube, reunindo alguns dos amigos que passaram pelo Túnel do Amor. Em uma conversa com Ana Clara, eles irão relembrar os melhores momentos, reagir aos comentários das redes e revelar seus status atual de relacionamento.

O programa vai ao ar a partir das 22 horas, no Multishow e no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

