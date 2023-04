Piqué chega a Miami para visitar os filhos, mas “Shakira dificulta as coisas para ele”; entenda

Após alguns dias de férias com a sua namorada Clara Chía Martí em um luxuoso resort em Dubai, Gerard Piqué desembarcou em Miami para visitar os filhos Milan e Sasha, que se mudaram no início do mês para Miami com a sua ex, Shakira.

Sua chegada ao aeroporto sozinho gerou um alvoroço e diversas câmeras e microfones o esperavam, apesar de ele não parecer muito a fim de qualquer tipo de contato com as pessoas que o recepcionaram.

No entanto, segundo a imprensa espanhola, o plano inicial de passar 10 dias seguidos com os filhos, conforme estipulado no acordo de divórcio, parece não ser possível.

“Shakira tornou as coisas muito difíceis para ele”, relatou o programa Mamarazzis. Como a cantora colombiana se mudou para Miami no dia 2 de abril, e dois dias antes de embarcar no avião os pequenos passaram com o pai, teoricamente Piqué teria apenas 8 dias restantes para completar os 30% do mês - que está no acordo.

“Piqué vai passar apenas cinco dias com as crianças, não 10 como combinado, já que este mês passou mais dias com eles. Mas isso ainda não está totalmente decidido“, acrescentaram no El Programa de Ana Rosa, embora não esteja claro o tempo de permanência de Piqué no país.

Diante dessas divergências já em sua primeira viagem para visitar Milane Sasha em seu novo lar, Piqué estaria analisando seriamente uma alternativa. Segundo a mídia espanhola, o ex-jogador apostaria em adquirir um imóvel em Miami para ali estabelecer residência, pelo menos em meio período.

Desta forma, o acordo judicial firmado no final de 2022 ficaria formalmente caído. E poderia ser substituído por uma guarda compartilhada, já que ambos os pais residiriam na mesma cidade.

Além desses dez dias por mês para ficar com os filhos, há três períodos de férias em que Piqué prioriza: o Dia de Ação de Graças, a semana do Natal ao Réveillon e a Páscoa.

Leia também: