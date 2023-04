‘Pior das manhãs’: Patrícia Poeta estreia quadro, mas fãs não mudam de opinião

Desde o começo da crise nos bastidores do Encontro, a sintonia entre Patrícia Poeta e Manoel Soares melhorou um pouco, mas para muitos que acompanham o programa tudo não passa de um momento raro entre os famosos.

Nesta quinta-feira (27), pelo Twitter, um anônimo destacou que a atração segue sendo uma das “piores” da manhã e que Patrícia Poeta não tem carisma para comandar ao lado de outras pessoas. Uma outra pessoa pediu para que a direção do canal tirasse a famosa do ar e disse que só voltaria a assistir o Encontro quando isso fosse real.

Sem esquecer dos tropeços da apresentadora do matinal, um perfil disse que Patrícia se esforça para interagir com Manoel Soares, mas que ao invés de falar sobre a vida de outros famosos, deveria usar o espaço de Tati Machado para explicar o conflito nos bastidores da Globo.

Sem BBB, Tati Machado volta a falar com Patrícia Poeta sobre a vida dos famosos (Reprodução/Globo)

“Ué, estão fazendo fofoca no programa. Falar dos outros pode, mas usar esse espaço para esclarecer as polêmicas com o Manoel Soares não?”, escreveu um fã do programa,

A animação de Patrícia Poeta também era visível por um motivo, nesta quinta-feira (27), ela estreou um reality show sobre moda, onde três pessoas competem por um prêmio e dinheiro. Mas, se depender da web, a ideia pode durar pouco, já que a crítica deve pesar sobre os ombros da jornalista.

Antes de assumir o Encontro, Patrícia Poeta comandou um reality show de moda no GNT (Reprodução/GNT)

Nas redes sociais, fãs do matinal desdenham da ideia, alegando que um reality patrocinado não é algo muito interessante: “Reality patrocinado. Quer haters?”, perguntou um anônimo para a famosa.

Mas, há quem tenha gostado da novidade. Uma outra pessoa também disse que o quadro era uma paixão de Patrícia Poeta: “O Encontro com reality patrocinado, com um tema que é a paixão da apresentadora: moda. Eita que quanto mais batem, ela cresce”, disse um perfil no Twitter.

