Patrícia Poeta foge da crise com Manoel e ganha reality show na TV Globo

Tentando escapar dos boatos sobre o fim do Encontro ou uma possível reformulação da equipe, Patrícia Poeta deve estrear, nesta quinta-feira (27), um novo quadro no matinal da TV Globo. A ideia é fazer com que o programa fique mais dinâmico para quem está em casa.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa vai comandar um reality show envolvendo o mundo da moda, que foi sugerido por ela mesma para a produção da atração. Vale destacar que em 2017, ela apresentou o Caixa de Costura, um reality do GNT.

Ainda de acordo com a jornalista, o novo quadro do Encontro contará com três participantes, que foram selecionados previamente. Eles terão que passar por diversas provas sobre moda e estilo para receber um prêmio em dinheiro.

Antes de assumir o Encontro, Patrícia Poeta comandou um reality show de moda no GNT (Reprodução/GNT)

Relembre o programa de Patrícia no GNT

Antes de estrear no É de Casa, Patrícia Poeta comandou o reality show Caixa de Costura, que tinha o intuito de revelar os melhores costureiros e descobrir destaques anônimos do universo da moda.

LEIA TAMBÉM: ‘Atriz completa’: Giovanna Antonelli ganhou o público com personagem repetida

Na dinâmica, que contava ainda com estilistas Isabela Capeto e André Lima, que faziam parte do júri, três anônimos tinham que recriar peças clássicas e colocar sua marca registrada em soluções criativas de customização e reaproveitamento. Ao todo, o projeto contava com vinte episódios temáticos.

Climão entre Patrícia Poeta e Priscilla Alcântara

Patrícia Poeta voltou a causar no programa Encontro. Desta vez, a famosa fez uma pergunta indesejada para Priscilla Alcântara. Ao vivo, ela perguntou se a cantora estava envolvida com Vitor Kley, como detalhado pelo site Bola Vip.

“Se eu não fizesse (essa pergunta), não seria chamada de Patrícia. Tá rolando um dueto com um cantor que a gente ama, o Vitor Kley. E depois a gente viu você com uma tatuagem com as iniciais VK. O pessoal começou a shippar, a gente shippa, todo mundo nas redes sociais. Aí a gente queria saber: a parceira é musical ou vai além?”, questionou a apresentadora.

“Gente, a Patrícia tá em um modo muito Fifi (fofoqueira). Amei, até parece geminiana igual eu que adora uma fofoca. É uma parceria musical. A gente ficou muito amigo e o papo de amigo é muito desde o início. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. Ele (Vitor Kley) é uma pessoa muito querida, muito presente na minha vida”, respondeu Priscilla, aos risos.

Ainda de acordo com as informações, no ano passado, Kley concedeu entrevista ao site Caras e também desmentiu o boato.

LEIA TAMBÉM: ‘Preparada pro BBB’: Fãs enxergam Ana Clara no comando do reality da Globo