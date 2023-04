“Me preparando para mais essa luta”: Simony deve retomar tratamento de câncer no intestino

Poucos meses após anunciar a remissão da doença, a cantora Simony, 46 anos, usou suas redes sociais para dizer que vai retomar o tratamento do câncer descoberto no ano passado no intestino grosso.

Em vídeo postado em suas redes, o médico oncologista Fernando Maluf explicou que a artista terá que fazer novas sessões de quimioterapia e imunoterapia.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, disse o oncologista.

Na legenda da postagem, Simony escreveu: “Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações e o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta... Um dia de cada vez”, disse.

A cantora descobriu a doença em agosto do ano passado, após detectar inchaço nos gânglios linfáticos na região da virilha e procurar ajuda médica. Desde então tem passado por sessões de quimioterapia para tratar da doença.

Durante os meses de tratamento, ela chegou a desabafar sobre o processo de enfrentamento da doença.

“Eu me permito ser tudo e sentir tudo, porque por quase 6 meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida - não só físico, mas emocionalmente também. Do nada, minha vida mudou”, descreveu.