Após adquirir um carro de luxo avaliado em mais de R$ 700 mil, Jojo Todynho mostrou em suas redes sociais nesta quarta-feira (26) os arranhões que fizeram no veículo, segundo ela, de propósito.

Em diversos stories no Instagram, a cantora deu mais detalhes sobre o ocorrido, dizendo que os arranhões foram feitos no último domingo (23) e que duas pessoas rondaram seu carro.

“[...] Passaram chave no meu carro. Isso diz muito mais sobre a pessoa que fez isso do que sobre mim. Depois as pessoas falam ‘a Jojo é chata’, mas está tudo certo”, iniciou Jojo.

Em outro story, ela explica que sabe que o ocorrido foi em Bangu pois uma testemunha viu duas pessoas rondando o carro e a comunicou.

LEIA TAMBÉM: Internautas reparam mudança de Virgínia e Zé Felipe com as filhas, após polêmica com Evaristo Costa

“Uma pessoa viu e falou para um amigo meu: ‘que estranho, vi duas pessoas rondando o carro da Jojo aqui’. Aí meu amigo me ligou para contar, preocupado”.

Inveja? Jojo Todynho diz que arranharam carro de luxo recém-adquirido de propósito imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

Esse é o novo carro de luxo de Jojo Todynho: “Ninguém consegue parar um vencedor”

Agora empresária, Jojo Todynho resolveu comemorar suas conquistas se dando de presente um carrão de luxo. A cantora mostrou a sua nova aquisição com diversos stories no Instagram publicados na noite da último dia 11 de abril.

“Primeiro conquista e depois conta. Nunca foi e nunca será fácil, mas com Deus à frente, nada e nem ninguém consegue parar um vencedor”, publicou Jojo, mostrando a chave do veículo.

O veículo mostrado em seus stories aparenta ser uma Land Rover Discovery 2023, com preço avaliado em $730.950,00.

“Longe dos perigos noturnos e de todo mau olhado. Papai do céu abençoa quem trabalha... E muito”, disse Todynho, mostrando o carro com mais detalhes.

Esse é o valor do novo carro de luxo de Jojo Todynho: “Ninguém consegue parar um vencedor” Imagem: reprodução Land Rover

LEIA MAIS:

⋅ “Não resistiu à pneumonia”: Xuxa lamenta morte de Luidy

⋅ Mais uma vítima da cirurgia plástica: o que se sabe sobre a morte da sósia de Kim Kardashian

⋅ A declaração que pode ter feito Zendaya seguir Bruna Marquezine e um medo confessado: “pavor dessa menina”