Influencer de 27 anos morre após comer bolinho de camarão

O influenciador digital Brendo Yan da Silva, de 27 anos, morreu após uma reação alérgica grave, ao comer um bolinho de camarão.

O caso aconteceu no último fim de semana, de acordo com informações do site G1.

A vítima chegou a ser socorrida e ficar internada, mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (26).

Brendo, que também trabalhava como assistente administrativo, morava na cidade Natal, Rio Grande do Norte.

As informações sobre o caso foram confirmadas pela esposa dele.

Victória Figueiredo contou que ela e o marido receberam bolinhos de macaxeira de um vizinho.

Ainda de acordo com as informações, ele não sabia que Yan era alérgico e não avisou sobre o recheio de camarão.

Com informações do G1

