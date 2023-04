Inferno Astral de MC Guimê: Saiu do BBB, se separou da esposa, foi despejado e agora é indiciado por importunação sexual

Após cenas de assédio no, MC Guimê e Sapato foram expulsos do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Ao que tudo indica ainda vai longe o inferno astral pelo rapper MC Guimê, que acumula uma longa lista de revezes desde que foi expulso do BBB 23 sob acusação de assedio contra a mexicana Dania Mendez.

Desde que deixou o programa, seu casamento com a cantora Lexa naufragou, ele perdeu a ação na Justiça e o formalmente despejado da mansão que comprou em São Paulo por falta de pagamento e agora sua situação com a Justiça também se complicou.

LEIA TAMBÉM: Piqué chega a Miami para visitar os filhos, mas “Shakira dificulta as coisas para ele”; entenda

INDICIADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Hoje, a polícia do Rio de Janeiro concluiu o inquérito e indiciou Guimê, cujo nome verdadeiro é Guilherme Aparecido Dantas Pinho, e também o lutador Cara de Sapato, ou Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, por importunação sexual e agora caberá ao Ministério Público dar andamento no caso. A Promotoria pode denunciá-los, e o caso irá para julgamento ou arquivar, de acordo com as circunstâncias. O caso está sendo investigado sob sigilo.

A defesa do lutador se manifestou contra o indiciamento. “A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito”, disse Ricardo Sidi, advogado de Sapato. Por enquanto, não há manifestação de Guimê.

As únicas manifestações públicas de ambos até o começo da noite foram das equipes que administram a carreira dos dois ex-bbbs, que pediram desculpas públicas por suas atitudes.

COMO FOI

O assédio sexual ocorreu durante uma festa do BBB, quando Guimê passou a mão na mexicana e Cara de Sapato a segurou e deu um beijo forçado, além de fazer contato físico sem o consentimento da sister.