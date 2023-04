Ex de Jojo Todynho faz procedimento estético luxuoso para entrar em reality show

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, está sumido das redes sociais. Mas, ao que tudo indica, o influenciador digital gastou cerca de R$ 70 mil para fazer um novo procedimento estético, chamado Lipo HD.

Pelo Instagram, o ex-oficial do exército falou sobre o procedimento e disse aos fãs que já estava marcado: “Desde janeiro eu estava com a cirurgia marcada. Vou focar agora em dieta, nutrição e esporte, e incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Meu perfil será voltado para isso”, disse ele, no último domingo (23).

Visto como um dos possíveis nomes da nova temporada do reality show A Fazenda, apresentado por Adriane Galisteu, o ex-marido de Jojo Todynho disse aos fãs que precisa ficar de repouso por alguns dias para manter o efeito do procedimento, que faz com que ele ganhe os famosos “gominhos” na barriga.

LEIA TAMBÉM: ‘Atriz completa’: Giovanna Antonelli ganhou o público com personagem repetida

Vale lembrar que Jojo Todynho ganhou muito destaque ao vencer a 12ª temporada de A Fazenda, quando o programa ainda era comandado por Marcos Mion, na Record TV.

Ex de Jojo Todynho faz procedimento estético para entrar em reality show

Além de A Fazenda, o ex-militar Lucas Souza está no alvo da produção da Record TV para outro programa. Segundo o Em Off, ele estaria sendo sondado para participar do “Ilha Record 3″, já que ficou em evidência por causa da vida ao lado de Jojo Todynho.

Lucas Souza também segue atuante nas redes sociais, onde trabalha como influencer, mesmo sendo atacado pelos fãs de sua ex-esposa: “Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Eu prefiro falar e não guardar as coisas. As pessoas me transformaram no pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém”.

LEIA TAMBÉM: ‘Preparada pro BBB’: Fãs enxergam Ana Clara no comando do reality da Globo