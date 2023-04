Ex-BBB Ariadna perde processo e é condenada a pagar Ratinho: “A justiça nem sempre é justa”

A ex-BBB Ariadna Arantes foi condenada a pagar R$ 20 mil a Ratinho por danos morais. Ela foi processada pelo apresentador do SBT após ser acusado pela mesma de trair sua esposa nos bastidores da emissora, segundo o Notícias da TV.

Nesta quarta-feira (26), a influenciadora compartilhou a sentença em suas redes sociais e disse que irá recorrer. Veja o documento a seguir.

“Irei recorrer dessa sentença. Não fui ouvida. Não teve audiência. Não foi levado em consideração os fatos de que em um programa ao vivo o mesmo fez brincadeiras com a situação. Então não teve ofensa à honra e a dignidade e muito menos danos morais. A justiça nem sempre é justa. Mas iremos recorrer da decisão, Uma pessoa que tem falas tão polêmicas ao vivo…. E todo o país sabe”, escreveu Ariadna em seu Instagram.

“Não sou uma atriz pornô”, dispara Ariadna após abandonar OnlyFans

A ex-BBB anunciou na última sexta-feira (21) o encerramento de produção de conteúdos para as plataformas adultas OnlyFans e Privacy, após se cansar dos pedidos exagerados dos usuários.

“Eu não sou atriz pornô”

A influenciadora disse que, além da falta de tempo para a produção de conteúdo, muitos usuários começaram a solicitar materiais pornográficos.

“Primeiro que eu estou com pouco tempo para me dedicar e postar, segundo que as pessoas criaram uma expectativa muito grande em cima de mim, em cima dos meus conteúdos, querendo que eu oferecesse além do que eu poderia. E eu não sou atriz pornô”, disse em stories no Instagram.

“Foi muito legal e divertido, ganhei um dinheirinho legal. Não um milhão de reais ou R$ 250 mil, como muitas pessoas dizem por aí. Não bate a conta. Elas dizem que ganham isso, mas continuam vivendo de aluguel. Cada um conta a mentira que quer por aí.”

