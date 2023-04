“Eu não enxerguei” Bruna fala sobre relacionamento abusivo no Mais Você e Ana Maria romantiza

Reprodução Bruna e Aline falaram sobre sua trajetória no BBB no matinal de hoje (Twitter)

Na manhã desta quinta-feira, Ana Maria Braga bateu o seu último papo com eliminados do BBB. No Mais Você de hoje, a apresentadora recebeu as finalistas do reality, Aline e Bruna, que ficaram em 2º e 3º lugar respectivamente.

No final do programa, Ana Maria Braga, que já havia romantizado a relação abusiva entre Bruna Griphao com o ex-brother, Gabriel Fope, repetiu essa atitude novamente, ao mostrar cenas do antigo casal, dizendo: “Um monte de gente ficou com inveja”. E mostrou ainda “como era essa relação de vocês”, com Louro Mané rindo ao fundo de um momento em que Gabriel corta Bruna e empurra o seu ombro.

BRUNA NO MAIS VOCÊ

Bruna, que já estava por dentro do que tinha acontecido, confessou que precisou que falassem para ela sobre o relacionamento tóxico, para que ela enxergasse a situação.

“É muito louco porque isso com o Gabriel eu não enxeguei”, disse Bruna, enquanto Ana Maria dava risada. “É muito em um lugar de aprendizado mesmo, de olhar e problematizar. Porque isso é um histórico meu, eu já passei por relacionamentos não tão legais”, continuou a ex-sister.

Bruna falando que não via que era um relacionamento abusivo, e que tem histórico. Que isso precisa ser problematizado e encerrar esse ciclo.



BRUNA NO MAIS VOCÊ

Ela comentou ainda sobre a importância de passar em rede nacional: “Quando isso se repete em rede nacional, é muito louco porque eu não notava. É um lugar de me reeducar e de entender e de me proteger disso. De encerrar esses ciclos. Foi tudo interrompido antes que pudesse chegar numa proporção pior. Agora eu tô bem, lá dentro foi difícil”, finalizou Bruna.

Relembre quando Ana Maria romantizou relacionamento abusivo em participação de Gabriel Fop:

Aline Wirley fala sobre comentários de Fred Nicácio

A segunda colocada na final do BBB, também comentou sobre um tema polêmico em sua participação no reality. Sobre a cobrança de Nicácio para que ela se posiconasse enquanto uma pessoa preta.

“São muitas camadas, tudo o que estou vendo e ouvindo. Foi algo que mexeu muito comigo, quando o Fred volta pra casa com informações. Mexeu comigo em uma dor que eu sei”, desabafou a cantora e ex-sister.

Morrendo com elas hahaha!



ALINE NO MAIS VOCÊ

“Eu entro na casa como um corpo político, porque eu sou uma mulher preta. Mas eu queria jogar o jogo sendo Aline, podendo ser e existir em paz. Quando ele fala de omissão, me dói em um lugar silencioso, pois foi o jeito que eu consegui sobreviver”, continuou Aline.

"que para as próximas edições, a gente pare pra pensar sobre as expectativas que botamos em corpos pretos" (aline)



BRUNA NO MAIS VOCÊ

A cantora do Rouge ainda falou que esse processo abriu diversos gatilhos que a atravessaram de uma maneira profunda. “Quando ele me traz isso e da maneira que foi, isso me bate em um lugar muito profundo. Mas, mais uma vez, se espera muito das pessoas pretas que entraram no BBB”.

“Eu sou essa Aline que olha, que ouve, que transforma através do afeto e do amor. É o que eu tenho pra dizer”, encerrou a participante da edição 23 do BBB.

