“Estou com medo”: Filha de Arlindo Cruz acusa cuidador do pai de importunação sexual

Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz (Reprodução/Instagram)

Filha do sambista Arlindo Cruz, de 64 anos, a influencer Flora Cruz, 20 anos, divulgou um desabafo em suas redes sociais onde acusa o cuidador do pai de importunação sexual.

Ela acusa o cuidador de tocar seu corpo sem sua autorização em seu quarto, na última segunda-feira, e, segundo ela, ele justificou o assédio dizendo que ela estava de baby doll e era muito difícil de resistir “como homem”.

Flora disse que postou um logo texto “como medida de segurança” e também como alerta para outras mulheres.

Veja a postagem na integram:

“Oi, diferente de tudo o que vocês já viram aqui, está me doendo muito ter que escrever esse texto. Pela exposição, pelo que vivi, por medo e por saber que não fui e não serei a última mulher a passar por isso.

Na madrugada do dia 24 de abril eu fui vítima de importunação sexual. Não falei nada antes por medidas de segurança. Todo conteúdo que vocês viram aqui nesses dias eram gravados e faziam parte de um cronograma de trabalhos.

Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Eu, dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai.

Tive meu corpo tocado, sem minha autorização, com a justificativa de que eu estava de baby doll e como homem era muito difícil resistir. Dentro da minha casa, no meu quarto, onde eu deveria me sentir segura.

Exponho essa situação como medida de segurança e para usar a minha voz como um alerta. Todas as questões judiciais estão sendo resolvidas por meus advogados.

Não importa a roupa que você está usando, ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo. Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento.

Eu estou assustada, com medo, com vergonha de ter e precisar me expor dessa forma, e sem muito mais o que dizer. Ainda está muito difícil assimilar tudo isso.

Agradeço ao cuidado e carinho da minha família, meus amigos e minha equipe que me acolheu nesse momento. E peço, com todo meu coração, que se você passou ou está passando por algo parecido, que NÃO SE CALE.

Com amor, Flora Cruz”