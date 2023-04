Em Angra, Ludmilla agradece show esgotado em 30 minutos e avisa que “a dona de Angra está de volta”

Ludmilla aproveitou o dia ensolarado, pelo menos em Angra dos Reis (RJ), para gravar diversos stories mostrando a beleza do lugar.

Dentro de uma lancha, a cantora mostrou a curtição com os amigos e aproveitou para agradecer um show esgotado em pouco tempo. Segundo o site Quem, a cantora frequenta a região com frequência. “A dona de Angra está de volta”, escreveu Lud em um dos stories.

“Que dia perfeito, mais perfeito ainda com uma notícia que eu acabei de saber. ‘Numanice’ São Paulo, em 3 de junho, deu ‘sold out’ em 33 minutos. Eu ia falar que às vendas foram abertas, mas não deu nem tempo.”

Em outro vídeo, a cantora apareceu ao lado dos amigos cantando suas músicas e escreveu: “Feliz feliz ouvindo ‘Numanice’ em Angra com os meus”.

Ludmilla confirma participação em ‘Velozes e Furiosos 10′

Após confirmar a participação na trilha sonora de ‘Velozes e Furiosos 10′, Ludmilla deu mais detalhes sobre sua ‘carreira’ Hollywood. Nesta segunda-feira (24), a cantora explicou que, além da música, ela fará uma participação em uma cena do filme.

No Twitter, fãs já especulavam a participação de Lud, após a divulgação do trailer.

Sim gente, é a LUDMILLA em velozes e furiosos 10, no filme a na soundtrack https://t.co/AiyMjCJzML pic.twitter.com/QNCfY8Ti1P — ramoneza (@ludmillerr) April 21, 2023

“A Vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!”

Ludmilla ganha joias de R$ 60 mil de presente de aniversário da esposa: “Eu estava louca por essa”

Após receber um carro avaliado em R$ 700 mil como presente por passar no teste para tirar a habilitação, foi a vez de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, retribuir a amada.

Em seu aniversário de 28 anos, completados nesta segunda-feira (24), a cantora recebeu da companheira joias de alto padrão da marca ‘Van Cleef & Arpels’.

“Eu estava louca por essa. Ela ainda me deu o cordão também. te amo, linda! Amei!”, escreveu Lud em story do Instagram.

