‘É um saco!’: Darlin Ferrattry diz que está cansada de ser chamada de ‘mãe da Lexa’

Darlin Ferrattry, mãe da cantora de funk Lexa, usou os stories de seu instagram para fazer um desabafo e pedir que a chamem pelo nome, e não por “mãe da Lexa”.

“Eu to de saco cheio, já, são nove anos sendo “a mãe da Lexa”. Eu serei eternamente a mãe da Lexa, é a alegria da minha vida, mas é muito chato toda hora ‘a mãe da Lexa falou isso’, como se ela tivesse os mesmos pensamentos que eu...É a minha voz, é o meu pensamento, são as minhas atitudes. Eu queria pedir carinhosamente que se atentassem a isso, eu me chamo Darlin. ‘Oi, mãe da Lexa’, eu nem respondo mais”, disse.

LEXA X GUIMÊ

A mãe da Lexa usou as redes para falar sobre seu ex-genro, MC Guimê, que está separado de sua filha desde sua expulsão do BBB 23 acusado de assédio sexual.

A postagem de Darlin ocorreu no mesmo dia em que Guimê publicou um vídeo sobre os melhores momentos de sua participação no reality, onde ele escreve:

“Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei. Desejo boa sorte para as três finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que, com certeza, vou tirar muitos aprendizados. Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada. Deus abençoe sempre. Fé e marcha”.

Muito emocionada, Darlin disse conhece Guimê há muitos anos e ele sempre foi um cara do bem. “Sempre foi um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada”, disse.

A mãe da Lexa disse que ainda torce para que o casal reate o casamento.

“Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom”, concluiu.