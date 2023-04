Diferença entre Paolla Oliveira ou Diogo Nogueira? A homenagem de aniversário que revela quem é mais romântico

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira formam um dos casais mais apaixonados do Brasil e sempre trocam declarações em suas redes sociais.

Juntos desde julho de 2021, esse ano eles se homenagearam em seus aniversários, ela completando os 41 anos e ele, sendo um ano mais velho, 42.

“Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar. Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!”, postou em seu Instagram em 14 de abril de 2023.

Já Paolla, parabenizou o amado em 26 de abril, com diversas fotos ao seu lado, sempre sorrindo.

“De tudo e todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor! Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que vc tem! Te amo, @diogonogueira_oficial. Feliz aniversário”, escreveu.

No ano passado, a famosa também arrasou nos cliques ao lado do músico e as fotos da homenagem de aniversário deram o que falar.

“Moço bonito, feliz aniversário. Nesse dias de tantas comemorações, celebrar a sua vida é uma alegria. A vida é uma arte! Que todo dia você aprenda a dançar essa arte, cantar novas poesias, se permitir encantar com o desconhecido. Sou muito feliz e grata por esse encontro! Feliz vida. Te amo”, se declarou.

E aí, quem você acha que é o mais romântico nesse casal?