Camilla, a rainha consorte, fez um raro comentário sobre o casamento com o rei Charles

O rei Charles e a rainha consorte Camilla comemoraram seu 18º aniversário de casamento em 9 de abril e, após o dia especial, Camilla deu uma rara visão sobre o seu casamento.

A rainha consorte, de 75 anos, escreveu uma carta personalizada respondendo a um recado postado no Instagram por um fã da realeza, desejando a ela e ao rei Charles um feliz aniversário.

A primeira foto mostrava a frente do cartão, que trazia uma foto do casal feita em 2022 durante uma visita a Colchester. Dentro, havia uma mensagem personalizada de Bowles, que escreveu: “Obrigada por sua mensagem atenciosa para nosso 18º aniversário de casamento. É difícil acreditar como o tempo passou rápido...!”.

Bowles concluiu a mensagem com a assinatura “Camilla R.” O “R” significa “Regina”, que é latim para “Rainha” - a rainha Elizabeth II usava a mesma assinatura antes de sua morte, em setembro de 2022.

Outro fã real recebeu uma resposta semelhante à mostrada acima, e fez também um post no Instagram - na verdade, a mensagem era quase idêntica. A legenda dizia: “Depois de alguns dias estressantes no trabalho, receber esta resposta hoje colocou um enorme sorriso no meu rosto”. Ele continuou: “Um cartão de agradecimento personalizado da Rainha Camilla pelos votos calorosos enviados para o 18º aniversário de casamento de Sua Majestade [emoji de coração]”.

Em 2005, o rei Charles, 74 anos, trocou votos com Camilla Bowles em uma cerimônia civil no Windsor Guildhall. Pouco depois, a dupla organizou um serviço de oração na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Em breve, Camilla não será mais rainha consorte, para se tornar efetivamente apenas “rainha”, a pedido da rainha Elizabeth.

