Cadê o Manoel? Patrícia Poeta posta fotos dos bastidores, mas não aparece com colega

Com crise no Encontro, Patrícia Poeta tira foto sem Manoel Soares (Divulgação/Globo)

Patrícia Poeta e Manoel Soares ainda sentem alguns resquícios da última crise que ocorreu nos bastidores do Encontro e, após semanas, a famosa voltou usar suas redes sociais, mas algo continua dando fogo aos boatos.

Desta vez, a apresentadora da TV Globo usou os Stories para compartilhar diversos momentos vividos no palco da emissora, que fica em São Paulo, mas Patrícia quase não aparece ao lado do seu “colega de trabalho”. No entanto, Tati Machado e Michelle Loreto, que também trabalham na atração, estão ao lado dela.

Michelle Loreto e Patrícia Poeta juntas nos bastidores do Encontro (Reprodução/Instagram)

Além da equipe do Encontro, Patrícia Poeta aproveitou para tirar fotos com Priscilla Alcântara e também a clássica com a plateia, que é sempre celebrada pela apresentadora da TV Globo.

Em outro Storie, a famosa mostra o estúdio do Encontro com Patrícia Poeta movimentado e legenda com “vem novidade”. Ao que tudo indica, ela vai comandar um reality show sobre moda, algo parecido com o Caixa de Costura, programa que comandou no GNT.

Patrícia Poeta tira foto com a plateia do Encontro (Reprodução/Instagram)

Previsto para estrear nesta quinta-feira (27), o quadro seria uma das tentativas para escapar dos boatos sobre o fim do Encontro ou uma possível reformulação da equipe. Além disso, a ideia é fazer com que o programa fique mais dinâmico para quem está em casa.

Ainda de acordo com a jornalista, o novo quadro do Encontro contará com três participantes, que foram selecionados previamente. Eles terão que passar por diversas provas sobre moda e estilo para receber um prêmio em dinheiro.

Climão ao vivo entre Patrícia Poeta e Priscilla Alcântara

Patrícia Poeta voltou a causar no programa Encontro. Desta vez, a famosa fez uma pergunta indesejada para Priscilla Alcântara. Ao vivo, ela perguntou se a cantora estava envolvida com Vitor Kley, como detalhado pelo site Bola Vip.

“Se eu não fizesse (essa pergunta), não seria chamada de Patrícia. Tá rolando um dueto com um cantor que a gente ama, o Vitor Kley. E depois a gente viu você com uma tatuagem com as iniciais VK. O pessoal começou a shippar, a gente shippa, todo mundo nas redes sociais. Aí a gente queria saber: a parceira é musical ou vai além?”, questionou a apresentadora.

Priscilla Alcântara e Patrícia Poeta no Encontro (Reprodução/Instagram)

“Gente, a Patrícia tá em um modo muito Fifi (fofoqueira). Amei, até parece geminiana igual eu que adora uma fofoca. É uma parceria musical. A gente ficou muito amigo e o papo de amigo é muito desde o início. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. Ele (Vitor Kley) é uma pessoa muito querida, muito presente na minha vida”, respondeu Priscilla, aos risos.

Ainda de acordo com as informações, no ano passado, Kley concedeu entrevista ao site Caras e também desmentiu o boato.

