“A gente se apaixonou” diz José de Abreu sobre a namorada 52 anos mais nova que ele

José de Abreu, de 76 anos, deu mais detalhes sobre seu relacionamento com Carolynne Junger, de 24, e negou que seja sugar dady. Sua namorada é 52 anos mais nova que ele.

Segundo o Splash UOL, o ator disse que a relação é baseada em paixão e não há acordos financeiros, característica principal de um sugar dady.

“Não, absolutamente [não sou sugar daddy]. A gente se apaixonou e resolveu juntar os trapos”, comentou. Segundo o texto, o ator aprendeu sobre o termo após interpretar Otávio em ‘A Dona do Pedaço’, na Rede Globo. Na produção, o personagem era empresário e ajudava uma mulher com quem tinha relação.

O ator também explicou que o casal não fica se questionando sobre a idade de ambos.

“Já fui casado com mulher mais velha que eu, com mulher de quase a mesma idade, depois tive uma namorada inglesa que era dois anos mais nova, depois tive uma bem mais nova e agora tô com uma muito mais nova”.

Casal completa 4 anos de namoro

Nesta quinta-feira (27) o casal está completando 4 anos de namoro. O ator aproveitou a data para se declarar à amada.

“Quatro anos de vida juntos. Quatro anos de amor. Vívidos, vividos plenamente.Te amo, Carol.” A namorada respondeu: “Muito feliz em completar 4 anos ao seu lado. Te amo, Zé!”

