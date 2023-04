Sonia Abrão relata ‘visita’ sobrenatural de Chorão logo após sua morte: “Nunca vou esquecer aquele momento”

A apresentadora Sonia Abrão, prima de Chorão, relatou como era a convivência com o vocalista da banda Charlie Brown Jr., falecido em 2013.

Segundo a revista Quem, a apresentadora disse que Alexandre Magno Abrão, o Chorão, era muito amoroso apegado à família.

“Na intimidade, o Chorão era ligadíssimo à família, super amoroso e, ao mesmo tempo, explosivo. Uma doce fera”, disse.

Chorão e Sonia Abrão trabalharam juntos

Sonia também relembra quando os dois trabalharam juntos antes da carreira do cantor estourar.

"Eu odeio você": Jojo Todynho malha pesado enquanto xinga personal

“Ele trabalhava com a gente na Câmera 5 [produtora da apresentadora] como caboman. Já era apaixonado por música e compunha meio que escondido. O primeiro CD do Charlie Brown Jr., ele foi levar pessoalmente ao meu programa da rádio Capital. Entrou para a nossa playlist, mesmo sendo em uma emissora AM, não muito ligada ao gênero da banda. Os ouvintes curtiram! Ele sabia que as portas estavam sempre abertas para ele, nos palcos e na vida”, relembrou.

Prima revela experiência pessoal

A apresentadora aproveitou para relatar uma experiência sobrenatural vivida logo após a morte do primo.

“Foi de arrepiar! Fazia pouco tempo que tinha morrido. Eu estava no meu quarto e tinha um boné dele, o Família 13, pendurado no alto da estante. De repente, o boné foi caindo, como se estivesse em câmera lenta... Foi uma eternidade para chegar ao chão! Não havia vento, janela aberta ou ar condicionado ligado. Entendi na hora que ele tinha passado por ali. Deu o sinal! Fiquei paralisada. Só quando voltei a respirar, é que fiz uma oração, agradeci a visita e coloquei o boné no lugar. Nunca vou esquecer aquele momento”.

