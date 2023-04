A cantora Priscilla Alcântara participou do programa Encontro, da TV Globo, e bateu um papo com a apresentadora Patrícia Poeta, na manhã desta quarta-feira (26);

Um dos assuntos abordados foi o suposto affair com Vitor Kley, como detalhado pelo site Bola Vip.

“Se eu não fizesse (essa pergunta), não seria chamada de Patrícia. Tá rolando um dueto com um cantor que a gente ama, o Vitor Kley. E depois a gente viu você com uma tatuagem com as iniciais VK. O pessoal começou a shippar, a gente shippa, todo mundo nas redes sociais. Aí a gente queria saber: a parceira é musical ou vai além?”, questionou Poeta.

“Gente, a Patrícia tá em um modo muito Fifi (fofoqueira). Amei, até parece geminiana igual eu que adora uma fofoca. É uma parceria musical. A gente ficou muito amigo e o papo de amigo é muito desde o início. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. Ele (Vitor Kley) é uma pessoa muito querida, muito presente na minha vida”, respondeu Priscilla, aos risos.

Sem pudor, Patrícia Poeta faz pergunta íntima e deixa convidada sem graça no ‘Encontro’

Ainda de acordo com as informações, no ano passado, Kley concedeu entrevista ao site Caras e também desmentiu o boato.

Com informações do site Bola Vip

