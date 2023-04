“Não resistiu à pneumonia”: Xuxa lamenta morte de Luidy

A apresentadora Xuxa postou um vídeo nesta terça-feira lamentando a morte de Luidy, seu papagaio de estimação e xodó da rainha dos baixinhos.

Segundo a apresentadora o animal ficou muito doente e apesar dos cuidados, não resistiu.

“É com muita dor no coração que digo a vcs que Luidy meu loris não resistiu a uma pneumonia... Meu coração sentiu e sentirá muito a falta desse anjinho, que me foi dado pois vivia em uma gaiola e nunca mais conheceu o que era viver preso. Mas infelizmente não terei mais seus beijos e seu barulhinhos…”, disse.

No vídeo, Xuxa aparece beijando a barriga do papagaio enquanto ele brinca com algumas bijouterias.

A cena também comoveu os seguidores da apresentadora. “O amor da Xuxa pelos animais é a coisa mais linda e genuína. O mundo precisa de mais pessoas assim. E ainda há quem fale mal dela. Xuxa minha rainha!!!! Um beijo dessa tua fã da vida toda”, disse uma seguidora.

“Luidy viveu ao lado de uma pessoa iluminada, que sempre amou os bichos!!! Vc fez a vida dele muito mais feliz Xuxa!!! Os nossos bichinhos vão para o céu, mas deixam todo o amor e saudades no nosso coração!”, disse outro fã de Xuxa.

Amigos da apresentadora também comentaram e teve até pedido de desculpas. A atriz Fabiana Karla fez um comentário sem ler a postagem, apenas com o vídeo, e apagou às pressas, pedindo desculpas em seguida.

“Gente! Que triste e eu fiz um comentário sem ler…Fui só pela imagem…Fica a dica pra gente prestar mais atenção. Meus sentimentos querida. Mas vc continuará sendo sempre uma encantadora de bichinhos. Que Deus conforte seu coração”, disse a atriz.

