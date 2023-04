Mais uma vítima da cirurgia plástica: o que se sabe sobre a morte da sósia de Kim Kardashian

Reprodução A ex-modelo fez diversos procedimentos estéticos para se parecer com a Kardashian (Twitter)

Christina Ashten Gourkani, conhecida por ser a sósia de Kim Kardashian, morreu no fim da última semana depois de sofrer uma parada cardíaca - que pode ter sido devido a complicações de uma cirurgia plástica que deu errado.

A modelo ficou famosa por sua grande semelhança com a socialite e aproveitou sua popularidade para ganhar dinheiro no OnlyFans sob o nome de Ashten G.

Kim Kardashian lookalike dies after plastic surgery pic.twitter.com/tm8gxSU2O0 — Daily Loud (@DailyLoud) April 26, 2023

Morre Christina Ashten Gourkani, sósia de Kim Kardashian

A família de Christina Ashten Gourkani confirmou a notícia por meio de um comunicado no qual não mencionou a causa de sua morte, mas reforçou que foi uma tragédia inesperada.

“Nas primeiras horas da manhã, aproximadamente às 4h31 do dia 20/04/2023, recebemos um telefonema de um membro da família que gritava e chorava freneticamente do outro lado da linha. ‘Ashten está morrendo. . ..Ashten está morrendo...’. Foi uma ligação que destruiu nosso mundo em um instante e vai assombrar nossa família pelo resto de nossas vidas”.

No comunicado, a família continua: “Depois de chegarmos ao hospital logo depois, continuamos a viver um pesadelo conforme fomos informados que sua saúde e bem-estar continuaram a despencar depois de sofrer uma parada cardíaca”.

Eles também mencionaram que, juntamente com as autoridades, vão iniciar uma investigação para tratar o caso como um homicídio relacionado com um procedimento médico .

A família iniciou uma campanha para angariar fundos por meio da plataforma GoFundme na qual pedem recursos para realizar o funeral. A meta é conseguirem 40 mil dólares e até agora cerca de 3 mil foram arrecadados.

Quem foi Christina Ashten Gourkani?

Também conhecida como Ashten G, Christina era modelo e morava na Califórnia. Em sua conta no Instagram, já contava com mais de meio milhão de seguidores - e, em suas fotos é difícil negar a grande semelhança que tinha com a empresária Kim Kardashian.

Até agora, não se sabe quantos procedimentos estéticos Christina Gourkani fez antes de sua morte.

Dias antes da sua morte, a família já havia anunciado que a modelo não estava bem, por meio de suas redes sociais e que “precisava de um milagre”.

“Nossa família precisa que um milagre aconteça hoje, por favor, ore por um coração saudável, precisamos de todas as bênçãos que pudermos obter agora”.