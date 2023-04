Irmão de Amanda faz pedido inusitado no ‘Mais Você’ e sister rebate: “Em rede nacional fazendo essa patifaria”

Levando um prêmio de R$ 2,8 milhões, Amanda Meirelles ganhou a edição 23 do Big Brother Brasil (BBB). E, como parte dos participações da campeã, a sister esteve hoje (26) no programa Mais Você em uma entrevista comandada pela apresentadora Ana Maria Braga.

Além de comentar sobre sobre o período em que esteve no reality, incluindo temas como seu relacionamento de amizade com o brother Cara de Sapato — eliminado do programa após toda a polêmica envolvendo a participante intercambista Dania, de La Casa de Los Famosos — Amanda teve que lidar com um momento de saia justa.

Durante o programa, Amanda foi surpreendida com a participação de seu irmão, Lucas Meireles. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um trecho em que o jovem aproveitou para fazer um pedido para a irmã: um dos carros que a sister ganhou durante o BBB 23.

“Deixa eu fazer uma pergunta: fiquei sabendo que você vai dar um carro pro pai e outro vai ficar pra você. Eu posso ficar com o terceiro?”, perguntou. [Continua depois do destaque].

Surpresa com o questionamento, Amanda responde: “Em rede nacional fazendo essa patifaria. Que isso?” e Lucas afirma que estava aproveitando a situação.

Para encerrar este momento, a campeã do BBB 23 disparou: “Lucas, depois a gente conversa. Que vergonha você me faz passar aqui, eu tô tomando café com a Ana Maria Braga”.

