Internautas reparam mudança de Virgínia e Zé Felipe com as filhas, após polêmica com Evaristo Costa

Nesta terça-feira, 25 de abril, a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca publicou um vídeo dela e de seu companheiro, Zé Felipe, com a filha Maria Alice, em seu Instagram.

“Beijo duploooo [emoji de coração] no fim, ja era beijo duplo na língua Maries 🤣 muito amor envolvidooo”, escreveu Virgínia na legenda da publicação. No vídeo, o casal está dando um “beijo duplo” em sua filha, enquanto Virgínia a segura no colo e Maria Flor fica repetindo “beijo duplo, bota tudo”.

Enquanto alguns seguidores acharam o vídeo adorável e fofo, comentando: “Eu acho a maior fofura ela falando do jeitinho dela”. Enquanto outro, falou: “Sem condições!!!!!! Que amooorrrrr. Quero um neném pra fazer igual”.

Mas, por outro lado, muitos seguidores repararam sobre a mudança do casal após a polêmica de quando Maria Alice preferiu o colo da babá ao invés do colo de Virgínia. Isso porque o casal começou a postar mais fotos e vídeos ao lado de suas filhas Maria Flor e Maria Alice.

“É, acho q o tão criticado @evaristocostaoficial… Fez vcs enxergarem Oq realmente faltava.Quem está de fora não vive sua vida, mas observa melhor ela”, comentou uma seguidora. “Eles mudaram completamente após o Evaristo dizer verdades. Se fosse mentira, não teriam mudado comportamento”, comentou outra.

Relembre a polêmica de Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Evaristo Costa

a virginia: vem mamãe vem

a maria alice: eu sei nem quem é você 😭😭😭😭 pic.twitter.com/zLnWAsTume — giø 🍵 (@ladyhelaena) April 4, 2023

Virgínia Fonseca se sentiu ofendida no início desse mês, por conta de um comentário do jornalista Evaristo Costa em seu vídeo - em que sua filha Maria Alice, prefere o colo da babá ao seu, na hora de tomar a vacina.

O jornalista comentou na publicação: “Já ouviram falar que ‘mãe é quem cria?’”, e o caos estava iniciado. Desde depoimentos chorando de Virgínia, a um rap feito por seu companheiro, Zé Felipe, o nome dela não saiu das trends desde então.

