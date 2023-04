Ícone de ‘A Fazenda’, Andressa Urach fala sobre possível ida ao ‘BBB′: “Audiência eu daria”

A ex-modelo Andressa Urach, que é considerada um dos ícones do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, falou que aceitaria o convite para participar do “BBB”, da TV Globo, e ainda garantiu: “Audiência com certeza eu daria”.

As declarações da ex-miss Bumbum foram dadas à colunista Mariana Morais, do portal “Em Off”, depois que o nome dela passou a ser cotado pelo público como um dos preferidos para estar no programa global. Isso tudo após o diretor do “BBB”, Boninho, ter dito que para a edição do ano que vem pretende abrir uma exceção e chamar celebridades que participaram de outros reality shows.

Ao ser questionada se toparia novamente o desafio de estar em um programa do gênero, Andressa Urach confirmou que sim. “Eu amaria ir! Tenho personalidade forte, seria confusão, certeza”, garantiu.

A ex-miss Bumbum disse que, agora, o único ponto que a faz pensar em estar confinada é o filho mais novo, Léon. Mesmo assim, disse que não abriria mão de disputar um prêmio milionário.

“Não é fácil ficar trancada longe de todos. O mais difícil seria ficar tanto tempo longe do meu bebê. Mas na tentativa de buscar o prêmio, eu iria. Audiência com certeza eu daria, pois me conheço e sei que explodo com facilidade”, afirmou à coluna.

Andressa participou do reality “A Fazenda 6″, quando teve uma passagem marcante cheia de brigas e gritarias. Também integram a mesma edição nomes como Bárbara Evans, Gominho, Scheila Carvalho, Rita Cadilac e Yudi Tamashiro.

Processo contra a Universal

Mas nem tudo são flores para a ex-modelo quando o assunto é sua passagem pela TV Record. Ela foi demitida da emissora, depois que rompeu com a Igreja Universal, a qual enfrenta em um embate judicial pedindo que mais de R$ 2 milhões em doações sejam devolvidas.

Recentemente, Andressa sofreu mais uma derrota na ação, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou um recurso no qual ela alegava pobreza e determinou que a ex-miss Bumbum pague R$ 14 mil aos advogados da igreja.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a ex-modelo recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido analisado, novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

O julgamento final do processo ainda não tem nada marcada, mas uma audiência está prevista para junho deste ano. A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre a nova recusa da alegação de pobreza.

Já a Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirma a igreja.

Além disso, a entidade ressaltou que Andressa frequentou os cultos por mais de cinco anos, quando recebeu auxílio espiritual que lhe trouxe “paz, conforto, mudança de vida, princípios, diretrizes tracionais e ascensão financeira”.

LEIA TAMBÉM: