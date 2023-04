‘Forçada’: Além de Patrícia Poeta, famosa crítica outra apresentadora da Globo

Parece que não é só Patrícia Poeta que precisa melhorar o seu desempenho na frente das câmeras. Maria Beltrão, que está no comando do “É de Casa” e também foi vista como uma das possíveis substitutas da titular do “Encontro” levou uma alfinetada de Sonia Abrão.

Desta vez, a apresentadora do “A Tarde é Sua” resolveu deixar os bastidores da TV Globo em São Paulo e viajar para o estúdio do programa que vai ao ar nas manhãs de sábado. Para a jornalista, Maria é uma excelente profissional, mas não tem jeito para fazer uma atração de entretenimento.

Patrícia Poeta chama direção do Encontro e pede fim das gafes (Reprodução/Globo)

“Lá no ‘É de Casa’, pela pressão de ser considerada uma super apresentadora, ela se tornou forçada, artificialmente alegre, o tom lá em cima, desnecessário às vezes. Deixa a Maria Beltrão lá para a manhã jornalística da Globo para comandar o ‘Encontro’, para fazer a ‘Super Manhã’”, disse Sonia, que já fez inúmeras críticas a Patrícia Poeta.

Para a apresentadora da RedeTV!, Maria Beltrão precisa acertar o tom da manhã, mas ressalta que a ex-titular do “Estúdio i”, programa da GloboNews, poderia melhorar o programa de Patrícia e Manoel: “Você tá acordando de manhã e já tem alguém gritando no seu ouvido, eu não sei se é muito acolhedor, não sei se a gente gosta muito”.

Patrícia Poeta notifica Sonia Abrão e pede retratação na TV (Reprodução)

Além do tom de voz e da alegria “exagerada”, Sonia Abrão também desdenhou dos looks usados por Maria Beltrão no “É de Casa”. Segundo ela, não é muito comum uma pessoa de vestido longo e salto alto aparecer fazendo massa de pizza: “Não seria adequado para um programa exibido nas manhãs de sábado”.

No ano passado, o jornalista Alessandro Lo Bianco, que trabalha no “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, disse que Maria Beltrão também poderia assumir oficialmente o “Encontro”, ocupando de vez o posto de Patrícia Poeta. Na época, ele disse que ela estaria no comando em abril de 2023, mas nada aconteceu, por enquanto.

Após anos no jornalismo, Maria Beltrão estreou no "É de Casa" (Reprodução/Globo)

Segundo ele, a ex-GloboNews teria feito algumas exigências para assumir o programa diário, que trocou de horário com o “Mais Você”, como a realização de coberturas externas em ocasiões especiais, como tragédias ou furos de reportagens, deixando o matinal com mais espaço para as notícias do dia.

Alessandro Lo Bianco disse ainda que a apresentadora do “É de Casa” teria marcado um piloto nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, onde era gravado o programa, antes de Fátima Bernardes mudar para o “The Voice Brasil” e “The Voice Kids”.

