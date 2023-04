Final do BBB 23: Web desdenha da vitória de Amanda; veja os comentários

Aline, Amanda e Bruna na final do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Amanda conquistou o prêmio milionário do “BBB 23″, mas a vitória da médica, que entrou como Pipoca, não empolgou muitos fãs do reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira (26), internautas comentaram sobre a final do programa.

No Twitter, um anônimo deixou nas entrelinhas que a sister levou o prêmio por acaso: “Eu morro com essa desculpa, no Paredão de votos para ficar eles meteram ainda menos votos na Amanda. Vocês precisam aceitar que a torcida de vocês não é tão poderosa assim e que a Amanda só levou por ser um ‘BBB’ flopado”.

Amanda está visivelmente abalada com esse meme ridículo. Isso foi totalmente desnecessário! #finalbbb23 pic.twitter.com/fdyOFBecWe — San.thos 🤙🪢✨ (@san_thosed) April 26, 2023

Uma outra pessoa usou a rede social para criticar a final do “BBB 23″, que aconteceu nesta terça-feira (25) e destacou que Amanda não está entre as melhores: “Seja bem vinda Amanda, ao hall dos piores campeões da história do BBB”, escreveu ele.

Indo ainda mais longe, uma seguidora do “Big Brother Brasil” preferiu pular duas edições e deixou claro que nem a médica, que venceu a atual temporada, e Arthur Aguiar, campeão do “BBB 22″ merecem o posto: “Para mim a última campeã do BBB ainda é a Juliette”.

Há também que optou em usar as falas do humorista Paulo Vieira para criticar a atual temporada do reality show da Globo: “”Não estou tão feliz assim, mas ainda bem que aguentamos essa edição até o final sem apertar o botão ou cometer um crime”, disse o anônimo, que também mandou um recado para Boninho: “O Brasil todo se inscreve no programa e você selecionou essas 22 pessoas para essa edição. Que mão ruim é essa?”.

o tadeu falando da quantidade de votos quando for anunciar a campeã vai ser nessa vibe aqui. | #finalbbb23 pic.twitter.com/FuB3C7k6Fb — pra q (@frasepvida) April 26, 2023

Final do BBB 23

Amanda Meirelles foi a campeã da 23ª temporada do Big Brother Brasil. A final aconteceu nesta terça-feira (25), quando ela disputou o prêmio milionário contra Aline Wirley e Bruna Griphao, que entraram como Camarote.

Em uma edição cheia de altos e baixos e muitas surpresas, a final ficou marcada por uma disputa sem muitas surpresas. Segundo Tadeu Schmidt, Amanda conquistou 68,9% dos votos, Aline ficou com 16,96% e Bruna obteve 14,14%.

