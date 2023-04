Fãs deixam Patrícia Poeta de lado e resolvem criticar convidado especial

Após a final do “BBB 23″, o Encontro foi totalmente dedicado ao reality show, que consagrou Amanda como a grande campeã. Em dia de festa, Patrícia Poeta ganhou uma folga e quase não recebeu críticas dos internautas, que acompanhavam o programa ao vivo.

O alvo desta vez foi o publicitário Henrique Lopes, criador do perfil Gina Indelicada. No Twitter, alguns anônimos falaram sobre a participação do influencer: “Esse menino do Gina Indelicada é insuportável!”, escreveu uma pessoa.

Autor do Gina Indelicada vira alvo dos fãs do Encontro (Reprodução/Globo)

Outros perfis usaram a rede social para afirmar que o famoso da web gostaria de ter um espaço maior na TV Globo: “Essa Gina é um babão tão grande da Globo, todo programa que ele vai faz isso”, escreveu um. Em outra publicação, um fã do programa de Patrícia Poeta disse que a Gina Indelicada estava sendo “delicada no Encontro”.

Há também quem reparou que o convidado não estava muito feliz de falar sobre a final do “BBB 23″ e destacou: “A Gina Indelicada tendo que falar sobre ‘Amanda Campeã’. Mais um que estava na manada e tem que aturar”.

Porém, Patrícia Poeta não escapou totalmente das críticas dos fãs do programa. Na mesma rede social, algumas pessoas ficaram de olho no comportamento da famosa, que pouco conversou com Manoel Soares.

“Achei que a Patrícia não tinha visto o Manoel. Cumprimentou todos e ele por último. Ridícula!!”, publicou uma pessoa, que demonstrou ainda que estava bravo ao postar emojis irritados. Porém, mesmo com a distância entre os apresentadores do matinal da TV Globo, não ocorreu nenhum desentendimento maior, gerando uma nova crise nos bastidores da emissora.

Ao comentar sobre vitória de Amanda no BBB 23, Patrícia Poeta deixa Manoel Soares deslocado (Reprodução/Globo)

Final do BBB 23

Amanda Meirelles foi a campeã da 23ª temporada do Big Brother Brasil. A final aconteceu nesta terça-feira (25), quando ela disputou o prêmio milionário contra Aline Wirley e Bruna Griphao, que entraram como Camarote.

Em uma edição cheia de altos e baixos e muitas surpresas, a final ficou marcada por uma disputa sem muitas surpresas. Segundo Tadeu Schmidt, Amanda conquistou 68,9% dos votos, Aline ficou com 16,96% e Bruna obteve 14,14%.

